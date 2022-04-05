Ответ на зверства в Украине: Испания и страны Балтии высылают российских дипломатов

Эстония и Латвия вышлют 27 дипломатов. Литва первая после начала войны в Украине понизила уровень дипотношений с РФ и отозвала посла из Москвы.

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Правительство Испании решило выслать 25 дипломатов и сотрудников посольства Российской Федерации в Мадриде в ответ на военные преступления, которые совершили российские войска в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишет газета El Pais.

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Окончательный список персон нон-грата еще не закрыт, некоторые из высланных дипломатов являются шпионами и представляют угрозу безопасности Испании, указал министр.

Альбарес сказал, что дипломатам РФ дадут несколько дней на то, чтобы покинуть страну. Посол России в Мадриде Юрий Корчагин не входит в число высланных дипломатов, заметил глава испанской дипломатии.

"Нет, посол не включен, потому что мы хотим дать возможность диалогу. Мы хотим сохранить фигуру посла здесь, а также нашего посла в Москве", — подчеркнул он.

В Москве уже пригрозили соответствующим ответом на высылку 25 российских дипломатов из Испании.

Преступления ВС РФ в Украине – ответ стран Балтии

МИД Эстонии решил выслать 14 сотрудников посольства РФ в Таллине, семь из которых имеют дипломатический статус. Послу Российской Федерации Владимиру Липаеву вручили ноту о закрытии генерального консульства в Нарве и консульского отдела посольства РФ в Тарту.

Вице-канцлер МИД Март Вольмер отметил, что сотрудники должны покинуть Эстонию до 30 апреля. По его мнению, в нынешней ситуации нельзя говорить о нормальных отношениях, потому что Россия серьезно нарушает международное право и обязательства.

[ + – ] Здание МИД Эстонии в центре Таллина

Действия России в Украине неприемлемы, страна-агрессор должна вывести войска и понести ответственность за ущерб, причиненный войной.

Кроме этого, Латвия вышлет 13 российских дипломатов и закроет генконсульства России в Даугавпилсе и Лиепае, написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Он подчеркнул, что такое решение принято после зверств, совершенных ВС РФ в Украине.

Литва 4 апреля решила понизить уровень дипломатических отношений с РФ и отозвать посла из Москвы. Российскому послу предписали покинуть страну, также закроют консульство России в Клайпеде.

[ + – ] Здание посольства России в Литве

Таким образом, Литва стала первой страной, которая после начала войны РФ с Украиной отозвала своего посла из Москвы и потребовала выезда посла РФ из Вильнюса.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва даст "соответствующий ответ" на высылку дипломатов из Латвии и Эстонии.

Напомним, что 5 апреля Италия, Франция, Швеция и Дания решили выслать российских дипломатов из-за угроз нацбезопасности. Работников посольств РФ подозревают в шпионаже.

А 29 марта Нидерланды, Ирландия, Чехия и Бельгия решили выслать 40 российских дипломатов. На следующий день Словакия выслала 35 дипломатов, которые работали в посольстве РФ в Братиславе.

Агентство внутренней безопасности Польши 23 марта подготовило список из 45 сотрудников дипмиссии РФ, которых нужно выслать из страны.