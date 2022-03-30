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Вслед за другими странами ЕС: Словакия решила выслать десятки дипломатов РФ

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Фото: РБК | Словакия вышлет 35 российских дипломатов

Сотрудников посольства РФ в Братиславе заподозрили в нарушении Венской конвенции.

Министерство иностранных дел Словакии приняло решение о высылке 35 российских дипломатов, работавших в посольстве РФ в Братиславе. Об этом в среду, 30 марта, сообщил официальный представитель МИД страны Юрай Томага, передает агентство Reuters.

По словам представителя ведомства, такой шаг является ответом на то, что сотрудники российского посольства продолжают деятельность, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях, интересам Словакии и партнерству с РФ.

Журналисты напомнили, что 14 марта Словакия уже выслала троих российских дипломатов на основании информации спецслужб. В свою очередь российское агентство "РИА Новости" сообщило, что в понедельник, 28 марта, посол Словакии в Москве был вызван в МИД России — ему объявили о высылке троих словацких дипломатов в качестве ответной меры.

Напомним, несколько других стран Евросоюза, включая Бельгию, Нидерланды и Ирландию, во вторник, 29 марта, выслали десятки российских дипломатов.

Также мы писали, что Польша приняла решение о высылке 45 российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже.