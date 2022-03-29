Четыре страны решили выслать дипломатов РФ: что известно

Решение было принято властями Нидерландов, Ирландии, Чехии и Бельгии. В общем страны вышлют более 40 российских дипломатов.

Ряд стран решил выслать российских дипломатов, в частности, из-за подозрения в шпионаже. Первыми об этом заявили Нидерланды, о чем сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра в Twitter.

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Из Нидерландов высылают 17 российских дипломатов по подозрению в шпионаже.

"Этот шаг был сделан в координации с другими странами-единомышленниками. Это сделано в контексте национальной безопасности", — написал министр.

Также о высылке российских дипломатов сообщила Бельгия. Персонами нон-грата стали более 20 сотрудников дипведомств по той же причине, которую огласили Нидерланды, сообщила глава МИД Софи Вильмес в Twitter.

Четырех российских дипломатов также высылает Ирландия, о чем сообщил министр иностранных дел Саймон Ковни в Twitter. В сообщении ведомства упоминается война в Украине.

Аналогичное решение приняли в Чехии. В пресс-службе МИД страны заявили об отправке одного сотрудника российского дипведомства, который должен покинуть Чехию в течение 72 часов. Таким образом Прага вместе с другими странами намерена ограничить присутствие российских спецслужб в ЕС.

Ранее сообщалось, что Польша намерена выслать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Речь идет о 40 сотрудниках дипведомств.

Напомним, в МИД Беларуси 22 марта обвинили половину украинских дипломатов в шпионаже. Киев принял решение оставить в Украине только пятеро белорусских дипломатов.