Пребывание нежелательно: Украина высылает почти всех дипломатов Беларуси

Согласно принятому решению, в нашей стране остается только 5 дипломатов Минска. Также будет установлен разрешительный режим передвижения за пределы 40 км от центра Киева.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что численность персонала белорусского посольства в Киеве уменьшится до 5 человек. Об этом сообщает УНИАН.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Николенко, МИД Украины направило своим белорусским коллегам официальную ноту о решении сократить численность персонала посольства Беларуси в Украине до пяти сотрудников.

"Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства отменяется, а пребывание их и их родственников в Украине объявляется нежелательным", — отметил Николенко.

По возвращении белорусских дипломатов в Украину по принципу взаимности будет установлен разрешительный режим передвижения за пределы 40 км от центра Киева.

Ко всему прочему, МИД Украины также аннулировал экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.

Николенко предупредил белорусское руководство о том, что и в дальнейшем за любые недружественные шаги применительно к Украине последует решительный ответ.

Таким событиям предшествовало решение белорусского МИДа перевести украинское посольство в Беларуси на режим работы в формате 1 + 4: посол и четыре сотрудника.

Ранее Фокус сообщал, что КГБ Беларуси обвинило половину украинских дипломатов в шпионской деятельности. По данным минских спецслужб, украинские дипломаты якобы занимались вербовкой информаторов в Беларуси и сбором секретных данных.