Перебування небажане: Україна висилає майже всіх дипломатів Білорусі

Згідно з ухваленим рішенням, у нашій країні залишається лише 5 дипломатів Мінська. Також буде встановлено дозвільний режим пересування за межі 40 км від центру Києва.

Представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що чисельність персоналу білоруського посольства в Києві зменшиться до 5 осіб. Про це повідомляє УНІАН.

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За словами Ніколенка, МЗС України надіслало своїм білоруським колегам офіційну ноту про рішення скоротити чисельність персоналу посольства Білорусі в Україні до п'яти працівників.

"Дипломатична акредитація решти співробітників білоруського посольства скасовується, а перебування їх та їхніх родичів в Україні оголошується небажаним", — зазначив Ніколенко.

Після повернення білоруських дипломатів в Україну за принципом взаємності буде встановлено дозвільний режим пересування за межі 40 км від центру Києва.

До того ж, МЗС України також анулювало екзекватуру почесного консула Білорусі у Львові.

Ніколенко попередив білоруське керівництво про те, що й надалі за будь-які недружні кроки стосовно України буде рішуча відповідь.

Таким подіям передувало рішення білоруського МЗС перевести українське посольство в Білорусі на режим роботи у форматі 1+4: посол та чотири співробітники.

Раніше Фокус повідомляв, що КДБ Білорусі звинуватило половину українських дипломатів у шпигунській діяльності. За даними мінських спецслужб, українські дипломати нібито займалися вербуванням інформаторів у Білорусі та збиранням секретних даних.