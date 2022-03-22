В КГБ Беларуси обвинили половину украинских дипломатов в шпионаже (видео)

По информации спецслужб Минска, украинские дипломаты якобы вербовали в Беларуси информаторов и лично собирали секретную информацию.

В Комитете Государственной безопасности Беларуси обвинили половину украинских дипломатов в шпионаже и заявили, что ликвидировали "резидентуру Украины". Якобы из 19 дипломатов 8 оказались сотрудниками Главного управления разведки и Службы внешней разведки Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек, передает белорусское информационное агентство Белта.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Он заявил, что под дипломатическим прикрытием украинские дипломаты в Беларуси вербовали информаторов и лично собирали секретную информацию, в том числе в отношении белорусских военных объектов.

В белорусском КГБ сообщили, что разведывательная деятельность проходила в посольстве Украины в Беларуси, а также украинском консульстве в Бресте. Бычек назвал такие действия "беспрецедентными" даже для дипломатических миссий крупных государств. Он также обвинил Украину в выборе курса на проведение агрессивной разведывательной деятельности в отношении Беларуси вопреки "нормальным дипломатическим отношениям".

Что имеется в виду под "ликвидацией" дипломатов, в КГБ Беларуси не уточнили, однако о высылке дипломатов не сообщалось. Украинское правительство пока что не отреагировал на такое заявления белорусских спецслужб.

Также был обвинен белорусский журналист Дениса Ивашина в сотрудничестве с Украиной. Он якобы собирал информацию о сотрудничестве Беларуси с "ДНР" и "ЛНР" и деятельности казачьих сообществ на белорусской территории. А потом писал "тенденциозные статьи" и получал за это деньги.

Список украинских дипломатов, которых считают шпионами

Советник Юрий Пасик,

первый секретарь Сергей Винник,

первый секретарь Виталий Онофрийчук,

первый секретарь Роман Степанов,

консул, первый секретарь Илья Звенигородский,

военный атташе Александр Болюта,

помощник военного атташе Сергей Кацуба,

официальный представитель ГПС Украины при посольстве Дмитрий Шмелев.

Напомним, 22 марта в СБУ сообщили, что Беларусь в любой момент готова напасть на территорию западной части Украины. Командование Беларуси может отправить до 15 тыс. своих войск.

Тем временем в Беларуси начался антивоенный флешмоб. Жители Беларуси расклеивают листовки с призывом не идти воевать против Украины.