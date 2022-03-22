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В КГБ Беларуси обвинили половину украинских дипломатов в шпионаже (видео)

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КГБ Беларуси
Фото: Moscow-Live / Flickr | В КГБ Беларуси обвинили половину украинских дипломатов в шпионаже

По информации спецслужб Минска, украинские дипломаты якобы вербовали в Беларуси информаторов и лично собирали секретную информацию.

В Комитете Государственной безопасности Беларуси обвинили половину украинских дипломатов в шпионаже и заявили, что ликвидировали "резидентуру Украины". Якобы из 19 дипломатов 8 оказались сотрудниками Главного управления разведки и Службы внешней разведки Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек, передает белорусское информационное агентство Белта.

Он заявил, что под дипломатическим прикрытием украинские дипломаты в Беларуси вербовали информаторов и лично собирали секретную информацию, в том числе в отношении белорусских военных объектов.

В белорусском КГБ сообщили, что разведывательная деятельность проходила в посольстве Украины в Беларуси, а также украинском консульстве в Бресте. Бычек назвал такие действия "беспрецедентными" даже для дипломатических миссий крупных государств. Он также обвинил Украину в выборе курса на проведение агрессивной разведывательной деятельности в отношении Беларуси вопреки "нормальным дипломатическим отношениям".

Что имеется в виду под "ликвидацией" дипломатов, в КГБ Беларуси не уточнили, однако о высылке дипломатов не сообщалось. Украинское правительство пока что не отреагировал на такое заявления белорусских спецслужб.

Также был обвинен белорусский журналист Дениса Ивашина в сотрудничестве с Украиной. Он якобы собирал информацию о сотрудничестве Беларуси с "ДНР" и "ЛНР" и деятельности казачьих сообществ на белорусской территории. А потом писал "тенденциозные статьи" и получал за это деньги.

Список украинских дипломатов, которых считают шпионами

  • Советник Юрий Пасик,
  • первый секретарь Сергей Винник,
  • первый секретарь Виталий Онофрийчук,
  • первый секретарь Роман Степанов,
  • консул, первый секретарь Илья Звенигородский,
  • военный атташе Александр Болюта,
  • помощник военного атташе Сергей Кацуба,
  • официальный представитель ГПС Украины при посольстве Дмитрий Шмелев.

Напомним, 22 марта в СБУ сообщили, что Беларусь в любой момент готова напасть на территорию западной части Украины. Командование Беларуси может отправить до 15 тыс. своих войск.

Тем временем в Беларуси начался антивоенный флешмоб. Жители Беларуси расклеивают листовки с призывом не идти воевать против Украины.