В КГБ Беларуси обвинили половину украинских дипломатов в шпионаже (видео)
По информации спецслужб Минска, украинские дипломаты якобы вербовали в Беларуси информаторов и лично собирали секретную информацию.
В Комитете Государственной безопасности Беларуси обвинили половину украинских дипломатов в шпионаже и заявили, что ликвидировали "резидентуру Украины". Якобы из 19 дипломатов 8 оказались сотрудниками Главного управления разведки и Службы внешней разведки Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек, передает белорусское информационное агентство Белта.
Он заявил, что под дипломатическим прикрытием украинские дипломаты в Беларуси вербовали информаторов и лично собирали секретную информацию, в том числе в отношении белорусских военных объектов.
В белорусском КГБ сообщили, что разведывательная деятельность проходила в посольстве Украины в Беларуси, а также украинском консульстве в Бресте. Бычек назвал такие действия "беспрецедентными" даже для дипломатических миссий крупных государств. Он также обвинил Украину в выборе курса на проведение агрессивной разведывательной деятельности в отношении Беларуси вопреки "нормальным дипломатическим отношениям".
Что имеется в виду под "ликвидацией" дипломатов, в КГБ Беларуси не уточнили, однако о высылке дипломатов не сообщалось. Украинское правительство пока что не отреагировал на такое заявления белорусских спецслужб.
Также был обвинен белорусский журналист Дениса Ивашина в сотрудничестве с Украиной. Он якобы собирал информацию о сотрудничестве Беларуси с "ДНР" и "ЛНР" и деятельности казачьих сообществ на белорусской территории. А потом писал "тенденциозные статьи" и получал за это деньги.
Список украинских дипломатов, которых считают шпионами
- Советник Юрий Пасик,
- первый секретарь Сергей Винник,
- первый секретарь Виталий Онофрийчук,
- первый секретарь Роман Степанов,
- консул, первый секретарь Илья Звенигородский,
- военный атташе Александр Болюта,
- помощник военного атташе Сергей Кацуба,
- официальный представитель ГПС Украины при посольстве Дмитрий Шмелев.
Напомним, 22 марта в СБУ сообщили, что Беларусь в любой момент готова напасть на территорию западной части Украины. Командование Беларуси может отправить до 15 тыс. своих войск.
Тем временем в Беларуси начался антивоенный флешмоб. Жители Беларуси расклеивают листовки с призывом не идти воевать против Украины.