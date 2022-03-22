У КДБ Білорусі звинуватили половину українських дипломатів у шпигунстві (відео)

За інформацією спецслужб Мінська, українські дипломати нібито вербували в Білорусі інформаторів та особисто збирали секретну інформацію.

У Комітеті Державної безпеки Білорусі звинуватили половину українських дипломатів у шпигунстві та заявили, що ліквідували "резидентуру України". Нібито із 19 дипломатів 8 виявилися співробітниками Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки України. Про це повідомив заступник начальника Слідчого управління КДБ Костянтин Бичек, повідомляє білоруське інформаційне агентство БЕЛТА.

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Він заявив, що під дипломатичним прикриттям українські дипломати в Білорусі вербували інформаторів та особисто збирали секретну інформацію, зокрема про білоруські військові об'єкти.

У білоруському КДБ повідомили, що розвідувальна діяльність проходила в посольстві України в Білорусі, а також в українському консульстві в Бресті. Бичек назвав такі дії "безпрецедентними" навіть для дипломатичних місій великих держав. Він також звинуватив Україну у виборі курсу на проведення агресивної розвідувальної діяльності щодо Білорусі всупереч "нормальним дипломатичним відносинам".

Що мають на увазі під "ліквідацією" дипломатів, у КДБ Білорусі не уточнили, проте про висилку дипломатів не повідомляли. Український уряд поки що не відреагував на таку заяву білоруських спецслужб.

Також звинуватили білоруського журналіста Дениса Івашина у співпраці з Україною. Він нібито збирав інформацію про співпрацю Білорусі з "ДНР" та "ЛНР" та діяльність козацьких спільнот на білоруській території. А потім писав "тенденційні статті" та отримував за це гроші.

Список українських дипломатів, яких вважають шпигунами

Радник Юрій Пасік,

перший секретар Сергій Винник,

перший секретар Віталій Онофрійчук,

перший секретар Роман Степанов,

консул, перший секретар Ілля Звенигородський,

військовий аташе Олександр Болюта,

помічник військового аташе Сергій Кацуба,

офіційний представник ДПС України при посольстві Дмитро Шмельов.

Нагадаємо, 22 березня в СБУ повідомили, що Білорусь будь-якої миті готова напасти на територію західної частини України. Командування Білорусі може надіслати до 15 тис. своїх військ.

Тим часом у Білорусі розпочався антивоєнний флешмоб. Жителі Білорусі розклеюють листівки із закликом не йти воювати проти України.