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Світ Російсько-українська війна

Чотири країни вирішили вислати дипломатів РФ: що відомо

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прапор РФ, посольство Росії
посольство РФ

Рішення було прийнято владою Нідерландів, Ірландії, Чехії та Бельгії. Загалом країни надішлють понад 40 російських дипломатів.

Низка країн вирішила вислати російських дипломатів, зокрема, через підозру в шпигунстві. Першими про це заявили Нідерланди, про що повідомив глава МЗС країни Вопке Гукстра у Twitter.

Із Нідерландів висилають 17 російських дипломатів за підозрою в шпигунстві.

"Цей крок було зроблено в координації з іншими країнами-однодумцями. Це зроблено в контексті національної безпеки", — написав міністр.

Також про висилання російських дипломатів повідомила Бельгія. Персонами нон-грата стали понад 20 співробітників дипвідомств із тієї ж причини, що її оголосили Нідерланди, повідомила глава МЗС Софі Вільмес у Twitter.

Чотирьох російських дипломатів також надсилає Ірландія, про що повідомив міністр закордонних справ Саймон Ковні у Twitter. У повідомленні відомства згадується війна в Україні.

Аналогічне рішення ухвалили в Чехії. У пресслужбі МЗС країни заявили про відправку одного співробітника російського дипвідомства, який має залишити Чехію протягом 72 годин. Так Прага разом із іншими країнами має намір обмежити присутність російських спецслужб у ЄС.

Раніше повідомлялося, що Польща має намір вислати російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Йдеться про 40 співробітників дипвідомств.

Нагадаємо, у МЗС Білорусі 22 березня звинуватили половину українських дипломатів у шпигунстві. Київ ухвалив рішення залишити в Україні лише п'ятьох білоруських дипломатів.