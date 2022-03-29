Чотири країни вирішили вислати дипломатів РФ: що відомо

Рішення було прийнято владою Нідерландів, Ірландії, Чехії та Бельгії. Загалом країни надішлють понад 40 російських дипломатів.

Низка країн вирішила вислати російських дипломатів, зокрема, через підозру в шпигунстві. Першими про це заявили Нідерланди, про що повідомив глава МЗС країни Вопке Гукстра у Twitter.

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Із Нідерландів висилають 17 російських дипломатів за підозрою в шпигунстві.

"Цей крок було зроблено в координації з іншими країнами-однодумцями. Це зроблено в контексті національної безпеки", — написав міністр.

Також про висилання російських дипломатів повідомила Бельгія. Персонами нон-грата стали понад 20 співробітників дипвідомств із тієї ж причини, що її оголосили Нідерланди, повідомила глава МЗС Софі Вільмес у Twitter.

Чотирьох російських дипломатів також надсилає Ірландія, про що повідомив міністр закордонних справ Саймон Ковні у Twitter. У повідомленні відомства згадується війна в Україні.

Аналогічне рішення ухвалили в Чехії. У пресслужбі МЗС країни заявили про відправку одного співробітника російського дипвідомства, який має залишити Чехію протягом 72 годин. Так Прага разом із іншими країнами має намір обмежити присутність російських спецслужб у ЄС.

Раніше повідомлялося, що Польща має намір вислати російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Йдеться про 40 співробітників дипвідомств.

Нагадаємо, у МЗС Білорусі 22 березня звинуватили половину українських дипломатів у шпигунстві. Київ ухвалив рішення залишити в Україні лише п'ятьох білоруських дипломатів.