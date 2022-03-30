Слідом за іншими країнами ЄС: Словаччина вирішила вислати десятки дипломатів РФ

Співробітників посольства РФ у Братиславі запідозрили в порушенні Віденської конвенції.

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Міністерство закордонних справ Словаччини ухвалило рішення про висилку 35 російських дипломатів, які працювали в посольстві РФ у Братиславі. Про це в середу, 30 березня, повідомив офіційний представник МЗС країни Юрай Томага, повідомляє агентство Reuters.

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За словами представника відомства, такий крок є відповіддю на те, що співробітники російського посольства продовжують діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини, інтересам Словаччини та партнерству з РФ.

Журналісти нагадали, що 14 березня Словаччина вже вислала трьох російських дипломатів на основі інформації спецслужб. Зі свого боку російське агентство "РІА Новини" повідомило, що в понеділок, 28 березня, посла Словаччини в Москві викликали в МЗС Росії — йому оголосили про висилку трьох словацьких дипломатів як відповідь.

Нагадаємо, кілька інших країн Євросоюзу, включаючи Бельгію, Нідерланди та Ірландію, у вівторок, 29 березня, вислали десятки російських дипломатів.

Також ми писали, що Польща ухвалила рішення про висилку 45 російських дипломатів через підозру у шпигунстві.