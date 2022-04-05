Четыре страны Евросоюза высылают российских дипломатов: в чем причина

Италия, Франция, Швеция и Дания высылают дипломатических работников за их незаконную шпионскую деятельность. Россия пообещала всем ответить.

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Италия выслала 30 российских дипломатов, поскольку они представляли угрозу национальной безопасности. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica со ссылкой на заявление министра иностранных дел Луиджи Ди Майо.

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Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России Сергея Разова в виллу Фарнезина в Риме, чтобы сообщить ему о высылке дипломатов и объявлении их персонами нон-грата.

[ + – ] Послу России в Италии Сергею Разову сообщили о высылке дипломатов

"Эта мера согласована с другими европейскими и атлантическими партнерами и необходима по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, и в контексте нынешнего кризиса, вызванного необоснованной агрессией против Украины со стороны Российской Федерации", — заявил Ди Майо.

Министр добавил, что Италия готова выступить гарантом безопасности и мира в Украине и сделает все возможное, чтобы этого добиться.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст соответствующий ответ на высылку дипломатов из Италии.

Франция выслала 35 дипломатов

Агентство AFP со ссылкой на источник в МИД Франции сообщает о высылке российских дипломатов. Их работа противоречит интересам Франции, пояснил представитель МИД.

Газета Le Figaro пишет о 35 российских дипломатах, попавших под санкции.

"Эта акция является частью европейского подхода. Наша первая обязанность — обеспечивать безопасность французов и европейцев", — уточняется в пресс-релизе министерства.

В Дании дипломаты шпионили

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод 5 апреля также сообщил о высылке 15 дипломатов РФ. Он отметил, что работники посольства занимались шпионажем.

[ + – ] Посольство России в Дании

"Это исторический шаг, который мы предпринимаем, но мы делаем это в соответствии с большим количеством других европейских стран, потому что хотим защитить нашу безопасность и безопасность в Дании", — заявил Кофод.

Швеция – "высылка дипломатов – дело непростое"

Глава МИД Швеции Анн Линде 5 апреля сообщила о высылке трех российских дипломатов за то, что они вели незаконную разведывательную деятельность.

"Высылка дипломатов дело непростое. Оно всегда имеет последствия даже в нашем собственном посольстве и генеральном консульстве. Мы всегда должны взвешивать свои интересы с тем, что мы сейчас считаем необходимым. Мы можем депортировать больше людей, которые не соблюдают Венскую конвенцию", — заявила она.

[ + – ] Анн Линде заявила, что Швеция может депортировать больше людей

Напомним, что 29 марта Нидерланды, Ирландия, Чехия и Бельгия решили выслать в совокупности 40 российских дипломатов. Их подозревали в шпионаже.

На следующий день Словакия приняла решение о высылке 35 дипломатов, которые работали в посольстве РФ в Братиславе.

Польша 23 марта заявила о намерении выслать 40 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.