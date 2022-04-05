Чотири країни Євросоюзу висилають російських дипломатів: у чому причина

Італія, Франція, Швеція і Данія висилають дипломатичних працівників за їхню незаконну шпигунську діяльність. Росія пообіцяла всім відповісти.

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Італія вислала 30 російських дипломатів, оскільки вони становили загрозу національній безпеці. Про це пише італійська газета La Repubblica з посиланням на заяву міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо.

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Міністерство закордонних справ Італії викликало посла Росії Сергія Разова у віллу Фарнезіна в Римі, щоб повідомити йому про висилання дипломатів та оголошення їх персонами нон-грата.

[ + – ] Послу Росії в Італії Сергію Разову повідомили про висилання дипломатів

"Цей захід узгоджений з іншими європейськими й атлантичними партнерами і необхідний з причин, пов'язаних із нашою національною безпекою, і в контексті нинішньої кризи, спричиненої необґрунтованою агресією проти України з боку Російської Федерації", — заявив Ді Майо.

Міністр додав, що Італія готова стати гарантом безпеки та миру в Україні та зробить усе можливе, щоб цього досягти.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія дасть відповідну відповідь на висилання дипломатів з Італії.

Франція вислала 35 дипломатів

Агентство AFP із посиланням на джерело в МЗС Франції повідомляє про висилання російських дипломатів. Їхня робота суперечить інтересам Франції, пояснив представник МЗС.

Газета Le Figaro пише про 35 російських дипломатів, які потрапили під санкції.

"Ця акція є частиною європейського підходу. Наш перший обов'язок — гарантувати безпеку французів і європейців", — уточнюється в пресрелізі міністерства.

У Данії дипломати шпигували

Міністр закордонних справ Данії Йєппе Кофод 5 квітня також повідомив про висилання 15 дипломатів РФ. Він зазначив, що працівники посольства займалися шпигунством.

[ + – ] Посольство Росії в Данії

"Це історичний крок, який ми робимо, але ми робимо це відповідно до великої кількості інших європейських країн, тому що хочемо захистити нашу безпеку та безпеку в Данії", — заявив Кофод.

Швеція — "висилання дипломатів — справа непроста"

Глава МЗС Швеції Анн Лінде 5 квітня повідомила про висилання трьох російських дипломатів за те, що вони вели незаконну розвідувальну діяльність.

"Висилання дипломатів справа непроста. Вона завжди має наслідки навіть у нашому власному посольстві та генеральному консульстві. Ми завжди маємо зважувати свої інтереси з тим, що ми зараз вважаємо за необхідне. Ми можемо депортувати більше людей, які не дотримуються Віденської конвенції", — заявила вона.

[ + – ] Анн Лінде заявила, що Швеція може депортувати більше людей

Нагадаємо, що 29 березня Нідерланди, Ірландія, Чехія і Бельгія вирішили вислати заглом 40 російських дипломатів. Їх підозрювали у шпигунстві.

Наступного дня Словаччина ухвалила рішення про висилання 35 дипломатів, які працювали в посольстві РФ у Братиславі.

Польща 23 березня заявила про намір надіслати 40 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві.