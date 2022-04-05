Чотири країни Євросоюзу висилають російських дипломатів: у чому причина
Італія, Франція, Швеція і Данія висилають дипломатичних працівників за їхню незаконну шпигунську діяльність. Росія пообіцяла всім відповісти.
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Італія вислала 30 російських дипломатів, оскільки вони становили загрозу національній безпеці. Про це пише італійська газета La Repubblica з посиланням на заяву міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо.
Міністерство закордонних справ Італії викликало посла Росії Сергія Разова у віллу Фарнезіна в Римі, щоб повідомити йому про висилання дипломатів та оголошення їх персонами нон-грата.
"Цей захід узгоджений з іншими європейськими й атлантичними партнерами і необхідний з причин, пов'язаних із нашою національною безпекою, і в контексті нинішньої кризи, спричиненої необґрунтованою агресією проти України з боку Російської Федерації", — заявив Ді Майо.
Міністр додав, що Італія готова стати гарантом безпеки та миру в Україні та зробить усе можливе, щоб цього досягти.
Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія дасть відповідну відповідь на висилання дипломатів з Італії.
Франція вислала 35 дипломатів
Агентство AFP із посиланням на джерело в МЗС Франції повідомляє про висилання російських дипломатів. Їхня робота суперечить інтересам Франції, пояснив представник МЗС.
Газета Le Figaro пише про 35 російських дипломатів, які потрапили під санкції.
"Ця акція є частиною європейського підходу. Наш перший обов'язок — гарантувати безпеку французів і європейців", — уточнюється в пресрелізі міністерства.
У Данії дипломати шпигували
Міністр закордонних справ Данії Йєппе Кофод 5 квітня також повідомив про висилання 15 дипломатів РФ. Він зазначив, що працівники посольства займалися шпигунством.
"Це історичний крок, який ми робимо, але ми робимо це відповідно до великої кількості інших європейських країн, тому що хочемо захистити нашу безпеку та безпеку в Данії", — заявив Кофод.
Швеція — "висилання дипломатів — справа непроста"
Глава МЗС Швеції Анн Лінде 5 квітня повідомила про висилання трьох російських дипломатів за те, що вони вели незаконну розвідувальну діяльність.
"Висилання дипломатів справа непроста. Вона завжди має наслідки навіть у нашому власному посольстві та генеральному консульстві. Ми завжди маємо зважувати свої інтереси з тим, що ми зараз вважаємо за необхідне. Ми можемо депортувати більше людей, які не дотримуються Віденської конвенції", — заявила вона.
Нагадаємо, що 29 березня Нідерланди, Ірландія, Чехія і Бельгія вирішили вислати заглом 40 російських дипломатів. Їх підозрювали у шпигунстві.
Наступного дня Словаччина ухвалила рішення про висилання 35 дипломатів, які працювали в посольстві РФ у Братиславі.
Польща 23 березня заявила про намір надіслати 40 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві.