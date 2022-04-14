Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия в течение недели будет называться "Украиной" (фото)

Улицы города будут названы именами украинских городов, пострадавших в результате вторжения армии РФ в Украину.

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Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия, в котором проживает 7 200 человек, на время пасхальных праздников изменит свое название на "Украина", а также переименует некоторые свои улицы названиями украинских городов в знак солидарности с украинским народом, пострадавшим от последствий войны. Об этом сообщает испанское издание Diario De Sevilla.

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На некоторых улицах города уже установлены мемориальные доски с названиями таких городов, как Киев, Мариуполь, Харьков, Херсон и Одесса.

По словам мэра Севильского городка Франциско Мартинеса, это решение является актом солидарности испанцев с Украиной, территория которой оказалась под ударами армии РФ.

Также эта инициатива завершена идеей продемонстрировать солидарность с другими местами в мире, страдающими от войны, поэтому другие улицы будут называться Эфиопия, Сирия, Йемен, Палестина или Афганистан.

Как сообщает издание Sevilla ABC, в городе также пройдет информационная кампания, включающая "интерактивную программу новостей", которая соединила Фуэнтес-де-Андалусия в прямом эфире со специальными корреспондентами TVE, La Vanguardia, RNE и Associated Press в Украине. Таким образом жители города могут в прямом эфире получать информацию в этот период непосредственно с места событий в Украине.

Напомним, что муниципальные власти Мадрида приняли решение о переименовании некоторых улиц вблизи посольства России. Одна из улиц по соседству с посольством России будет носить название Буча или Ирпень, в знак памяти погибших граждан Украины в ходе зверств российской армии.

Правительство Испании 5 апреля приняло решение выслать 25 дипломатов и сотрудников посольства Российской Федерации в Мадриде. Этот шаг был сделан в ответ на военные преступления, которые совершили российские войска в Украине.