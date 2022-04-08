В Испании улицы возле посольства РФ переименуют в честь Ирпеня и Бучи

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что также договорился с мэром Мадрида о переименовании улиц Россия и Санкт-Петербург. Их назовут Мариуполь и Киев.

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Руководство Мадрида приняло решение о переименовании некоторых улиц вблизи посольства России. Об этом сообщает посольство Украины в Испании на своей странице в Facebook.

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Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев провел встречу с мэром испанской столицы Хосе Луисом Мартинесом Альмейдой. Во время переговоров было достигнуто соглашение о том, что одна из улиц по соседству с посольством России будет носить название Буча или Ирпень, в знак памяти погибших граждан Украины в ходе зверств российской армии.

Кроме того, руководитель испанской столицы пообещал послу Украины, что улицы Санкт-Петербург и Россия в Мадриде будут переименованы на Мариуполь и Киев соответственно.

"Испанской стороне была выражена благодарность за поддержку, которую оказывает город украинцам, прибывшим в Мадрид и содействие в организации сбора и доставки в Украину гуманитарной помощи.

Кроме того, был обсужден ряд конкретных вопросов развития дальнейшего сотрудничества. Главе города была выражена благодарность за лишение Путина почетного знака отличия "Золотого ключа Мадрида", — говорится в заявлении Посольства Украины в Испании.

[ + – ] Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев и мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда Фото: Посольство Украины в Испании

Хосе Луис Мартинес Альмейда также пожелал Украине быстрой победы и скорейшего возвращения к мирной жизни.

Фото: Посольство Украины в Испании

Фото: Посольство Украины в Испании

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что в целях безопасности Испания выслала 25 российских дипломатов. По словам главы МИД Хосе Мануэль Альбареса, списки еще дорабатываются, поэтому высылаемых дипломатов может быть "несколько больше".

Также Испания отправила в Украину 10 самолетов с наступательным оружием. По словам Министра обороны Испании Маргариты Роблес, поставки с военной помощью будут продолжаться исходя из потребностей Украины.