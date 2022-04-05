Представляют угрозу нацбезопасности: Испания высылает 25 российских дипломатов

По словам главы МИД Хосе Мануэль Альбареса, списки еще дорабатываются, поэтому высылаемых дипломатов может быть "несколько больше".

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания вышлет около 25 российских дипломатов и сотрудников посольства России, поскольку они представляют угрозу интересам безопасности страны. Об этом сообщает испанская политическая газета El País.

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Альбарес объявил об этом решении на пресс-конференции по окончании заседания Совета министров, на котором он в частности отметил, что список высылаемых лиц еще "дорабатывается", поэтому он может быть "несколько больше".

"Мы приняли решение о высылке российских дипломатов и сотрудников посольства России в Испании, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны", — сказал министр.

Альбарес также отметил, что российский посол в Мадриде Юрий Корчагин не входит в число дипломатов РФ, которые будут высланы из страны. В этом контексте глава МИД надеется на то, что Москва в свою очередь также оставит у себя испанского дипломата.

"Мы хотим сохранить фигуру посла здесь, а также нашего посла в Москве", — уточнил Альбарес.

В связи с этим представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция на волну высылки 25 российских дипломатов из Испании будет "соответствующая".

Какие страны ЕС уже выслали российских дипломатов

В последнее время несколько европейских стран уже выслали российских представителей дипломатического корпуса, обвинив их шпионаже. Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия приняли это решение на прошлой неделе, ссылаясь на национальную безопасность.

Польша предприняла этот шаг 23 марта. По заявлению польский властей, спецслужбы страны составили список из 45 подозреваемых российских дипломатов, которые прикрываясь своим статусом "работали в интересах России".

"Последовательно и решительно мы ликвидировали сеть российских спецслужб в нашей стране", — объявил министр внутренних дел Мариуш Каминский.

Ранее сообщалось, что Италия, Франция, Швеция и Дания объявили о решении выслать российских дипломатов ссылаясь на интересы национальной безопасности. Представители этих стран обвинили россиян в шпионаже и ведении противозаконной деятельности.