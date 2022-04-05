Являють загрозу нацбезпеці: Іспанія висилає 25 російських дипломатів

За словами глави МЗС Хосе Мануеля Альбареса, списки ще доопрацьовуються, тому дипломатів, яких висилають, може бути "трохи більше".

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Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія вишле близько 25 російських дипломатів і співробітників посольства Росії, оскільки вони загрожують інтересам безпеки країни. Про це повідомляє іспанська політична газета "El País".

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Альбарес оголосив про це рішення на пресконференції після закінчення засідання Ради міністрів, на якому він зокрема зазначив, що список осіб, яких висилають, ще "допрацьовується", тому він може бути "трохи більшим".

"Ми прийняли рішення про вислання російських дипломатів і співробітників посольства Росії в Іспанії, які загрожують інтересам безпеки нашої країни", — сказав міністр.

Альбарес також зазначив, що російський посол у Мадриді Юрій Корчагін не входить до дипломатів РФ, які будуть вислані з країни. У цьому контексті глава МЗС сподівається на те, що Москва також залишить у себе іспанського дипломата.

"Ми хочемо зберегти постать посла тут, а також нашого посла у Москві", — уточнив Альбарес.

У зв'язку з цим представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що реакція на хвилю вислання 25 російських дипломатів із Іспанії буде "відповідною".

Які країни ЄС вже вислали російських дипломатів

Останнім часом кілька європейських країн уже вислали російських представників дипломатичного корпусу, звинувативши їх у шпигунстві. Бельгія, Нідерланди, Ірландія та Чехія ухвалили це рішення минулого тижня, посилаючись на національну безпеку.

Польща зробила цей крок 23 березня. За заявою польської влади, спецслужби країни склали список із 45 підозрюваних російських дипломатів, які, прикриваючись своїм статусом, "працювали на користь Росії".

"Послідовно та рішуче ми ліквідували мережу російських спецслужб у нашій країні", — оголосив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

Раніше повідомлялося, що Італія, Франція, Швеція та Данія оголосили про рішення вислати російських дипломатів з посиланням на інтереси національної безпеки. Представники цих країн звинуватили росіян у шпигунстві та веденні протизаконної діяльності.