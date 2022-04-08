В Іспанії вулиці біля посольства РФ перейменують на честь Ірпеня та Бучі

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев розповів, що також домовився з мером Мадрида про перейменування вулиць Росія та Санкт-Петербург. Їх назвуть Маріуполь і Київ.

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Керівництво Мадриду ухвалило рішення про перейменування деяких вулиць поблизу посольства Росії. Про це повідомляє посольство України в Іспанії на своїй сторінці у Facebook.

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Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев провів зустріч із мером іспанської столиці Хосе Луїсом Мартінесом Альмейдою. Під час переговорів було досягнуто згоди про те, що одна з вулиць по сусідству з посольством Росії носитиме назву Буча або Ірпінь на знак пам'яті загиблих громадян України під час звірств російської армії.

Крім того, керівник іспанської столиці пообіцяв послу України, що вулиці Санкт-Петербург і Росія в Мадриді будуть перейменовані на Маріуполь і Київ відповідно.

"Іспанській стороні було висловлено подяку за підтримку, яку надає місто українцям, які прибули до Мадрида, та сприяє організації збору та доставки в Україну гуманітарної допомоги.

Крім того, було обговорено низку конкретних питань розвитку подальшої співпраці. Главі міста була висловлена подяка за позбавлення Путіна почесної відзнаки "Золотого ключа Мадрида", — йдеться в заяві Посольства України в Іспанії.

[ + – ] Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев і мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес Альмейда Фото: Посольство України в Іспанії

Хосе Луїс Мартінес Альмейда також побажав Україні швидкої перемоги та якнайшвидшого повернення до мирного життя.

Фото: Посольство України в Іспанії

Фото: Посольство України в Іспанії

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що з метою безпеки Іспанія вислала 25 російських дипломатів. За словами глави МЗС Хосе Мануеля Альбареса, списки ще доопрацьовуються, тому дипломатів, що висилаються, може бути "трохи більше".

Також Іспанія відправила в Україну 10 літаків із наступальною зброєю. За словами Міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес, постачання з військовою допомогою продовжуватиметься виходячи з потреб України.