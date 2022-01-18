Шухевич замість Ватутіна: у КМДА вирішили перейменувати трамвайну зупинку на Троєщині

Рішення київських чиновників передбачає, що декомунізації також підлягає зупинка для маршруток та автобусів — її також назвуть на честь Шухевича. Завершити перейменування "Київпастранс" має до 28 лютого.

У Києві у межах заходів із декомунізації перейменували дві зупинки столичного громадського транспорту, названі на честь радянського генерала Миколи Ватутіна. Про це йдеться у наказі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА від 4 січня 2022 року.

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Перейменовані зупинки перебувають у Деснянському районі, на житловому масиві Троєщина. Одна з них — столичний швидкісний трамвай, друга — автобуси та тролейбуси. Тепер вони носитимуть ім'я головнокомандувача Української Повстанської Армії генерала Романа Шухевича.

До нової назви зупинки тепер доведеться звикати пасажирам автобусних маршрутів загального користування №27, 73, 100, 101, 114 та тролейбусних маршрутів №№29, 30, 31, 47, а також швидкісного трамваю.

Варто зазначити, що влітку 2017 року КМДА перейменувала проспект Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича. Проте Київський окружний адмінсуд заборонив перейменування до розгляду справи по суті у залі суду.

Перейменування проспекту Ватутіна оскаржили громадські організації "Антифашистська правозахисна ліга" та "Єврейська правозахисна група".

Законність рішення Київради була підтверджена тим самим ОАСК через два роки. Офіційно проспекти Шухевича та Бандери з'явилися 9 серпня 2019 року, коли газета Київської міської ради "Хрещатик" опублікувала відповідне рішення.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Львівська облрада розглянула перейменування Росії на Московію. Незважаючи на успішне внесення цієї ініціативи до порядку денного, під час сесії її не підтримали — "за" проголосували лише 26 депутатів.