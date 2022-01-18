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Шухевич вместо Ватутина: в КГГА решили переименовать трамвайную остановку на Троещине

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Киев, скоростной трамвай, генерал Ватутин, Роман Шухевич, декоммунизация, автобусная остановка
Остановка скоростного трамвая имени генерала Ватутина

Решение киевских чиновников предусматривает, что декоммунизации также подлежит остановка для маршруток и автобусов — ее также назовут на честь Шухевича. Завершить переименование "Киевпасстранс" должен до 28 февраля.

В Киеве в рамках мероприятий по декоммунизации переименовали две остановки столичного общественного транспорта, названные в честь советского генерала Николая Ватутина. Об этом говорится в приказе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА от 4 января 2022 года.

Переименованные остановки находятся в Деснянском районе, на жилой массив Троещина. Одна из них — столичного скоростного трамвая, вторая — автобусов и троллейбусов. Теперь они будут носить имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии генерала Романа Шухевича.

К новому названию остановки теперь придется привыкать пассажирам автобусных маршрутов общего пользования №27, 73, 100, 101, 114 и троллейбусных маршрутов №№29, 30, 31, 47, а также скоростного трамвая.

Стоит отметить, что летом 2017 года КМДА переименовала проспект Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. Однако, Киевский окружной админсуд запретил переименование до рассмотрения дела по сути в зале суда.

Переименование проспекта Ватутина обжаловали общественные организации "Антифашистская правозащитная лига" и "Еврейская правозащитная группа".

Законность решения Киевсовета была подтверждена все тем же ОАСК через два года. Официально проспекты Шухевича и Бандеры появились 9 августа 2019 года, когда газета Киевского городского совета "Крещатик" опубликовала соответствующее решение.

Ранее Фокус сообщал о том, что Львовский облсовет рассмотрел переименование России в Московию. Несмотря на успешное внесение этой инициативы в повестку дня, в ходе сессии ее не поддержали — "за" проголосовали лишь 26 депутатов.