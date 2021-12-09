Львовский облсовет рассмотрел переименование России в Московию (документ)

Предложение поступило от депутата "Самопомощи". Инициатива предлагает вернуть государству-агрессору историческое название, а россиян называть "московитами".

Фракция "Самопомощь" во Львовском областном совете инициировала внесение на рассмотрение инициативы об обращении к президенту Украины и Верховной Раде по поводу "восстановления исторической справедливости" и переименования Российской Федерации в Московию. Соответствующее решение поддержали 59 депутатов. Заседание транслировалось на официальном YouTube-канале облсовета в четверг, 9 ноября.

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После того, как представитель фракции Роман Кизима озвучил свое предложение, секретарь Львовского облсовета Ирина Грымак назвала инициативу "мудрой", а некоторые депутаты громко рассмеялись.

В проекте обращения, в частности указано, что "северо-восточный сосед, постоянно посягающий на нашу территорию, неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием — "Россия". По словам авторов документа, после победы над Швецией и заключения Ништадского мирного договора 22 октября 1721 года Петр I переименовал Московское царство в Россию и провозгласил себя императором.

[ + – ] Внесение инициативы о переименовании России с 1:00:42

"Первоначально название "Русь использовалось только для территории нынешней Центральной Украины (…) Это греческое название нашего государства в те времена, а Московия украла его себе", — говорится в документе.

Также в проекте обращения изменение названия Моковского царства названо "серьезным вызовом идентичности украинского народа", а также оправданием оккупации части украинской территории.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, обращаемся к Президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать историческое название Московия вместо названий Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в средствах массовой информации на территории Украина. В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название "московиты", — сказано в документе.

Однако, несмотря на успешное внесение этой инициативы в повестку дня, в ходе сессии ее не поддержали — "за" проголосовали лишь 26 депутатов.

Напомним, ранее переименовать РФ в Московию предлагал народный депутат из фракции "Слуга народа" Никита Потураев. Также он выступал с инициативой называть русский язык "российским".

В Госдуме РФ в ответ назвали Потураева "малограмотным", а Украину оскорбительно назвали "х*хляндией".