Львівська облрада розглянула перейменування Росії на Московію (документ)

Пропозиція надійшла від депутата "Самопомочі". Ініціатива пропонує повернути державі-агресору історичну назву, а росіян називати "московитами".

Фракція "Самопоміч" у Львівській обласній раді ініціювала внесення на розгляд ініціативи про звернення до президента України та Верховної Ради з приводу "відновлення історичної справедливості" та перейменування Російської Федерації на Московію. Відповідне рішення підтримали 59 депутатів. Засідання транслювалось на офіційному YouTube-каналі облради у четвер, 9 листопада.

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Після того, як представник фракції Роман Кізима озвучив свою пропозицію, секретарка Львівської облради Ірина Гримак назвала ініціативу "мудрою", а деякі депутати голосно розсміялися.

У проєкті звернення, зокрема зазначено, що "північно-східний сусід, який постійно зазіхає на нашу територію, неправомірно користується вкраденою державною і географічною назвою — "Росія". За словами авторів документа, після перемоги над Швецією та укладання Ніштадського мирного договору 22 жовтня 1721 року Петро I перейменував Московське царство на Росію і проголосив себе імператором.

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"Спочатку назва "Русь використовувалася тільки для території нинішньої Центральної України (…) Ця грецька назва нашої держави в ті часи, а Московія вкрала її собі", — йдеться у документі.

Також у проєкті звернення зміну назви Моковського царства названо "серйозним викликом ідентичності українського народу", а також виправданням окупації частини української території.

"Ми, депутати Львівської обласної ради, звертаємось до Президента України та Верховної Ради України з вимогою відновити історичну справедливість і надалі використати історичну назву Московія замість назв Росія та Російська Федерація на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у засобах масової інформації на території Україна стосовно громадян Російської Федерації, відповідно, використовуватиметься назва "московити", — сказано в документі.

Однак, незважаючи на успішне внесення цієї ініціативи до порядку денного, під час сесії її не підтримали — "за" проголосували лише 26 депутатів.

Нагадаємо, раніше перейменувати РФ на Московію пропонував народний депутат із фракції "Слуга народу" Микита Потураєв. Також він виступав з ініціативою називати "русский язык" "российским".

У Держдумі РФ у відповідь назвали Потураєва "малограмотним", а Україну образливо назвали "х*хляндією".