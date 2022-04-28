Французское издание Antidote magazine посвятило обложку Украине
Фото для обложки было снято за несколько дней до начала полномасштабной войны.
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Французское издание Antidote magazine посвятило новую обложку Украине. На фото, которое было снято 17 февраля 2022 года, позирует 13-летняя украинская модель Baby Uli возле Арки дружбы народов в Киеве. Юная модель одета в образ от Balenciaga и держит в руке шарики в цветах государственного флага Украины.
"Война в Украине вызвала боль от прошлой травмы, которую я ношу в себе с 1993 года, когда то же произошло в моей стране, и я навсегда стал беженцем, — прокомментировал новую обложку креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия, ставший беженцем после начала военных действий со стороны РФ в Грузии. — Но я также понял, что на самом деле важны другие вещи — такие как жизнь, человеческая любовь и сочувствие".
"Мы никогда не представляли, что вторжение, продолжающееся на Востоке Украины на протяжении последних нескольких лет, охватит всю страну через семь дней (после отснятого фото для обложки — ред.). Мы оставили свое решение опубликовать его, чтобы подтвердить нашу безоговорочную преданность свободе, и Команда "Антидота" также мобилизовалась для организации благотворительной распродажи, все вырученные средства будут переданы OutRight Action International, организации, которая поддерживает ЛГБТКИА+ беженцев и жителей Украины", — прокомментировала новую обложку команда французского журнала.
Мэр столицы Украины Виталий Кличко предлагает переименовать известное место в центре Киева, Арку дружбы народов в Арку свободы украинского народа. А памятник под ней, символизировавший дружбу между Россией и Украиной, уже снесли.
С начала полномасштабной войны в Украине ряд мировых глянцев посвятил событиям в Украине свои первые полосы. Среди них журнал ELLE Франция.