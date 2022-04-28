Французское издание Antidote magazine посвятило обложку Украине

Фото для обложки было снято за несколько дней до начала полномасштабной войны.

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Французское издание Antidote magazine посвятило новую обложку Украине. На фото, которое было снято 17 февраля 2022 года, позирует 13-летняя украинская модель Baby Uli возле Арки дружбы народов в Киеве. Юная модель одета в образ от Balenciaga и держит в руке шарики в цветах государственного флага Украины.

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"Война в Украине вызвала боль от прошлой травмы, которую я ношу в себе с 1993 года, когда то же произошло в моей стране, и я навсегда стал беженцем, — прокомментировал новую обложку креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия, ставший беженцем после начала военных действий со стороны РФ в Грузии. — Но я также понял, что на самом деле важны другие вещи — такие как жизнь, человеческая любовь и сочувствие".

[ + – ] Новая обложка французского Antidote magazine

"Мы никогда не представляли, что вторжение, продолжающееся на Востоке Украины на протяжении последних нескольких лет, охватит всю страну через семь дней (после отснятого фото для обложки — ред.). Мы оставили свое решение опубликовать его, чтобы подтвердить нашу безоговорочную преданность свободе, и Команда "Антидота" также мобилизовалась для организации благотворительной распродажи, все вырученные средства будут переданы OutRight Action International, организации, которая поддерживает ЛГБТКИА+ беженцев и жителей Украины", — прокомментировала новую обложку команда французского журнала.

[ + – ] Команда "Антидота" мобилизовалась для организации благотворительной распродажи на помощь Украине

Мэр столицы Украины Виталий Кличко предлагает переименовать известное место в центре Киева, Арку дружбы народов в Арку свободы украинского народа. А памятник под ней, символизировавший дружбу между Россией и Украиной, уже снесли.

С начала полномасштабной войны в Украине ряд мировых глянцев посвятил событиям в Украине свои первые полосы. Среди них журнал ELLE Франция.