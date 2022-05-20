Зеленского назвали самым влиятелем человеком года по версии читателей Time

Финальные результаты издание объявит 23 мая.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Читатели журнала TIME выбрали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком года. Об этом сообщают в публикации Time.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

За украинского гаранта проголосовали 3,3 миллиона человек по всему миру, то есть 5% читателей.

На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск — за него проголосовали 3,5% читателей. В издании вспоминают, что еще в декабре прошлого года Маска называли человеком года по версии журнала TIME. Он удостоился такого звания благодаря своего вкладу в жизнь на Земле и, возможно, за ее пределами.

Третье место в голосовании занял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — ему отдали 3,4% голосов читателей. В издании напомнили, что в начале 2022 года репутацию Джонсона испортили новости о том, что он нарушал карантин, который в связи с пандемией коронавируса ввело его же правительство по всей стране.

Президент США Джо Байден занял пятое место с 3,1 %. По мнению издания, американский гарант получил высокую оценку читателей журнала, благодаря реакции его администрации на полномасштабную войну в Украине.

TIME100 — это ежегодный список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, которых сначала определяют читатели с помощью голосования, а затем окончательный список составляет редакция издания. Самыми влиятельными людьми в разные годы становились политики, предприниматели, артисты, спортсмены. Тот, кто занимает первое место в ТОП-100 по версии журнала TIME, становится человеком года. Официальные результаты голосования объявят 23 мая.

Фокус ранее писал о том, кто из знаменитостей появлялся на обложках мировых изданий в прошлом месяце. Среди них миллиардер Илон Маск и королева Елизавета. Также влиятельные издания активно освещали тему полномасштабной войны в Украине.

Также Фокус писал о том, что нашу страну поддерживают во всех уголках мира. Топовые издания выпускают целые номера, посвященные событиям в Украине. Так французское издание Antidote magazine посвятило обложку Украине. На фото, сделанном незадолго до начал полномасштабной войны, позирует 13-летняя украинская модель Baby Uli возле Арки дружбы народов в Киеве. А в марте 2022 года обложку польского Vogue проиллюстрировала украинская художница Елена Емчук.