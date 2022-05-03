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Украина на первой полосе. Лучшие обложки журналов мира за апрель 2022

Виктория Сытняк
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Фото: Time | Илон Маск на обложке Time

Мировые издания быстро реагируют на громкие события в обществе и воспроизводят их на своих обложках.

Фокус проанализировал обложки самых влиятельных журналов в мире и выбрал лучшие идеи. Среди них миллиардер Илон Маск со своим новым бизнесом, королева Елизавета, тема Украины и многое другое.

Time

Журнал Time моментально отреагировал на покупку самым богатым человеком планеты Илоном Маском социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. На обложке миллиардер и владелец компаний Tesla и SpaseX изображен с "пойманным Twitter" в клетку.

В 2021 году журнал Time признал Илона Маска человеком года. Издание назвало предпринимателя "человеком, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую (имея в виду Марс — ред.)".

Илон Маск и пойманный Twitter

Elle Франция

На обложку французского глянца поместили модель Лорен Вассер, которой в свое время ампутировали две ноги в результате токсического шока из-за использования гигиенических тампонов (побочный эффект). Во время операции девушке было всего 24 года, и ее модельная карьера только начиналась.

Однако даже несмотря на ампутированные две ноги, Лорен не сдалась, а продолжает украшать обложки мировых глянцев и бороться за повышение осознанности среди людей относительно проблемы токсического шока. Модель называют девушкой "с золотыми ногами".

Модель с золотыми ногами Лорен Вассер

Vanity Fair

Голливудский глянец Vanity Fair посвятил майский номер Платиновому юбилею на престоле королевы Великобритании Елизаветы Второй. Портреты британского монарха, созданные еще в 1985 году американским художником украинского происхождения Энди Уорхолом, поместили на несколько обложек.

Отметим, что 96-летняя королева стала рекордсменом по времени своего правления. Она вступила на королевский престол еще в июне 1953 года после смерти своего отца, короля Георга Шестого.

Vanity Fair посвятил обложку майского номера королеве Елизавете

Elle Россия

Бывшая арт-директор Elle Россия Елена Сидорова показала миру обложку так и не вышедшего в свет журнала. Поскольку медиахолдинг Hearst покинул рынок РФ и запретил выпуск печатных журналов на время.

На черно-белой обложке неизданного журнала написано всего два слова "Нет слов". А название глянца визуально размыто. Скорее всего, такой месседж связан с подавлением свободы слова в России и началом полномасштабной войны на территории Украины.

Обложка Elle Россия
Обложка Elle Россия

Antidote magazine

Французское издание Antidote magazine посвятило обложку нового выпуска теме Украины. На фото позирует 13-летняя украинская модель на фоне Арки дружбы народов за несколько дней до начала полномасштабной российской военной агрессии на территории Украины. Юная модель одета в образ от Balenciaga и держит в руке шарики в цветах государственного флага Украины.

Команда французского журнала мобилизовалась для организации благотворительной распродажи в помощь Украине.

Интересно, что через два месяца памятник у Арки, символизировавший дружбу между Россией и Украиной, снесли, а саму Арку планируют переименовать в Арку свободы украинского народа.

Antidote magazine и фото, сделанное за считанные дни до начала войны в Украине

Напомним, в марте 2022 года обложку польского Vogue проиллюстрировала украинская художница Елена Емчук.

Также ранее Elle Франция посвятил свою обложку войне в Украине. Журнал украшает фото девочки с нарисованным украинским флагом на щеке. Обложка выполнена в сине-желтых тонах.