Украина на первой полосе. Лучшие обложки журналов мира за апрель 2022
Мировые издания быстро реагируют на громкие события в обществе и воспроизводят их на своих обложках.
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Фокус проанализировал обложки самых влиятельных журналов в мире и выбрал лучшие идеи. Среди них миллиардер Илон Маск со своим новым бизнесом, королева Елизавета, тема Украины и многое другое.
Time
Журнал Time моментально отреагировал на покупку самым богатым человеком планеты Илоном Маском социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. На обложке миллиардер и владелец компаний Tesla и SpaseX изображен с "пойманным Twitter" в клетку.
В 2021 году журнал Time признал Илона Маска человеком года. Издание назвало предпринимателя "человеком, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую (имея в виду Марс — ред.)".
Elle Франция
На обложку французского глянца поместили модель Лорен Вассер, которой в свое время ампутировали две ноги в результате токсического шока из-за использования гигиенических тампонов (побочный эффект). Во время операции девушке было всего 24 года, и ее модельная карьера только начиналась.
Однако даже несмотря на ампутированные две ноги, Лорен не сдалась, а продолжает украшать обложки мировых глянцев и бороться за повышение осознанности среди людей относительно проблемы токсического шока. Модель называют девушкой "с золотыми ногами".
Vanity Fair
Голливудский глянец Vanity Fair посвятил майский номер Платиновому юбилею на престоле королевы Великобритании Елизаветы Второй. Портреты британского монарха, созданные еще в 1985 году американским художником украинского происхождения Энди Уорхолом, поместили на несколько обложек.
Отметим, что 96-летняя королева стала рекордсменом по времени своего правления. Она вступила на королевский престол еще в июне 1953 года после смерти своего отца, короля Георга Шестого.
Elle Россия
Бывшая арт-директор Elle Россия Елена Сидорова показала миру обложку так и не вышедшего в свет журнала. Поскольку медиахолдинг Hearst покинул рынок РФ и запретил выпуск печатных журналов на время.
На черно-белой обложке неизданного журнала написано всего два слова "Нет слов". А название глянца визуально размыто. Скорее всего, такой месседж связан с подавлением свободы слова в России и началом полномасштабной войны на территории Украины.
Antidote magazine
Французское издание Antidote magazine посвятило обложку нового выпуска теме Украины. На фото позирует 13-летняя украинская модель на фоне Арки дружбы народов за несколько дней до начала полномасштабной российской военной агрессии на территории Украины. Юная модель одета в образ от Balenciaga и держит в руке шарики в цветах государственного флага Украины.
Команда французского журнала мобилизовалась для организации благотворительной распродажи в помощь Украине.
Интересно, что через два месяца памятник у Арки, символизировавший дружбу между Россией и Украиной, снесли, а саму Арку планируют переименовать в Арку свободы украинского народа.
Напомним, в марте 2022 года обложку польского Vogue проиллюстрировала украинская художница Елена Емчук.
Также ранее Elle Франция посвятил свою обложку войне в Украине. Журнал украшает фото девочки с нарисованным украинским флагом на щеке. Обложка выполнена в сине-желтых тонах.