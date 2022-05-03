Україна на першій шпальті. Найкращі обкладинки журналів світу за квітень 2022

Світові видання швидко реагують на гучні події в суспільстві та відтворюють їх на своїх обкладинках.

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Фокус роздивився обкладинки найвпливовіших журналів у світі та обрав найкращі ідеї. Серед них мільярдер Ілон Маск зі своїм новим бізнесом, королева Єлизавета, тема України й інше.

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Time

Журнал Time моментально відреагував на купівлю найбагатшою людиною планети Ілоном Маском соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів. На обкладинці мільярдер і власник компаній Tesla i SpaseX зображений зі "спійманим Twitter" у клітку.

У 2021 році журнал Time визнав Ілона Маска людиною року. Видання назвало підприємця "людиною, яка прагне врятувати нашу планету та допомогти нам заселити нову (маючи на увазі Марс — ред.)".

[ + – ] Ілон Маск і впійманий Twitter

Elle Франція

На обкладинку французького глянцю помістили модель Лорен Вассер, якій свого часу ампутували дві ноги внаслідок токсичного шоку через використання гігієнічних тампонів (побічний ефект). Під час операції дівчині було всього 24 роки і її модельна кар'єра тільки починалася.

Проте навіть попри ампутовані дві ноги Лорен не здалася, а продовжує прикрашати обкладинки світових глянців і боротися за підвищення усвідомленості серед людей щодо проблеми токсичного шоку. Модель називають дівчиною "із золотими ногами".

[ + – ] Модель із золотими ногами Лорен Вассер

Vanity Fair

Голлівудський глянець Vanity Fair присвятив травневий номер Платиновому ювілею на престолі королеви Великобританії Єлизавети Другої. Портрети британського монарха, створені ще в 1985 році американським митцем українського походження Енді Ворхолом, помістили на декілька обкладинок.

Зазначимо, що 96-річна королева стала рекордсменом за часом свого правління. Вона вступила на королівський престол ще у червні 1953 року після смерті батька, короля Георга Шостого.

[ + – ] Vanity Fair присвятив обкладинку травневого номеру королеві Єлизаветі

Elle Росія

Колишня арт-директорка Elle Росія Олена Сидорова показала світу обкладинку журналу, який так і не вийшов у друк. Оскільки медіахолдинг Hearst покинув ринок РФ та заборонив випуск друкованих журналів на певний час.

На чорно-білій обкладинці невиданого журналу написано всього два слова "Немає слів". А назва глянцю візуально розмита. Швидше за все, такий меседж пов'язаний з придушенням свободи слова в Росії та початком повномасштабної війни на території України.

[ + – ] Обкладинка Elle Росія

Antidote magazine

Французьке видання Antidote magazine присвятило обкладинку нового випуску темі України. На фото позує 13-річна українська модель на фоні Арки дружби народів за кілька днів до початку повномасштабної російської військової агресії на території України. Юна модель одягнута в образ від Balenciaga та тримає в руці повітряні кульки в кольорах державного прапора України.

Команда французького журналу мобілізувалася для організації благодійного розпродажу на допомогу Україні.

Цікаво, що через два місяці пам'ятник біля Арки, що символізував дружбу між Росією та Україною, знесли, а саму Арку планують перейменувати на Арку свободи українського народу.

[ + – ] Antidote magazine та фото, зроблене за лічені дні до початку війни в Україні

Нагадаємо, у березні 2022 обкладинку польського Vogue проілюструвала українська художниця Єлена Ємчук.

Також раніше Elle Франція присвятив свою обкладинку війні в Україні. Журнал прикрашає фото дівчинки з намальованим українським прапором на щоці. Обкладинка виконана у блакитно-жовтих тонах.