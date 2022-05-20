Япония предоставит 2 млн евро на поддержку безопасности украинских АЭС

Средства пойдут на отправку экспертов МАГАТЭ в Украину. Перед ними стоит задача предотвратить аварии на ядерных объектах страны.

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Япония готова предоставить 2 миллиона евро Международному агентству по атомной энергии на обеспечение безопасности украинских ядерных объектов, подвергшихся российскому нападению. Об этом заявил глава МИД Японии Есимаса Хаяси после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает издание Japan Today.

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Отмечается, что средства пойдут на организацию отправки экспертов МАГАТЭ и необходимого оборудования на украинские ядерные объекты. Отправка экспертов состоится в рамках миссии МАГАТЭ на ядерные объекты, в том числе и на Чернобыльскую АЭС, под руководством Гросси, которая запланирована в ближайшие недели по просьбе украинского правительства.

Гросси сообщил, что запланированная миссия экспертов ставит задачу предотвратить опасность аварии на ядерных объектах, которая может привести к катастрофическим последствиям, а также обеспечить на местах защиту от радиации и радиоактивных отходов.

В то же время министр Хаяси выразил обеспокоенность тем, какие риски для объектов ядерной энергетики в Украине несут действия российской армии.

"Атаки России на украинские ядерные объекты совершенно недопустимы. Япония, пострадавшая от аварии на АЭС "Фукусима-1", решительным образом осуждает эти действия", — подчеркнул Хаяси.

Напомним, 19 мая стало известно, что правительство Японии решило предоставить Украине дополнительный кредит в размере $300 млн на гуманитарные нужды страны. Вместе с уже предоставленными финансовыми средствами общая сумма гуманитарной помощи составляет $600 млн.

19 апреля Япония решила предоставить Украине костюмы и маски защиты от ядерного, биологического и химического оружия. В Министерстве обороны Японии сообщили, что японская сторона и впредь будет оказывать поддержку украинцам в борьбе за свою страну.