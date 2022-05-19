UA
UA
Разделы
Материалы
Экономика Российско-украинская война

Кредит на социалку: Япония выделяет Украине дополнительные $300 млн

320
фумио кисида, премьер-министр японии, правительство японии
Фото: REUTERS | Премьер-министр Японии Фумио Кисида

В общей сложности Киев получит от островного государства $600 млн кредитных средств на гуманитарные нужды.

Правительство Японии решило предоставить Украине дополнительный кредит в размере $300 млн на гуманитарные нужды страны, продолжающей сопротивляться вторжению России. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ранее на этой неделе Япония уже подписала кредитное соглашение с Украиной на сумму $300 млн. Это означает, что вместе с последним решением островное государство предоставляет Киеву кредитные средства на общую сумму $600 млн.

"Правительство Японии поддерживает Украину и окружающие ее страны гуманитарной и финансовой помощью. Власти страны обсуждают конкретные способы оказания большей поддержки Украине", — в частности, пишут журналисты.

Премьер-министр Фумио Кисида планирует проинформировать о решении Японии на встрече на высшем уровне с президентом США Джо Байденом в следующий понедельник.

Кисида также надеется подтвердить на встрече с Байденом готовность стран Большой семерки продемонстрировать свое единство и поддерживать Украину в дальнейшем, а также оказывать большее давление на Россию посредством дополнительных санкций.

Напомним, в Минобороны США создали группу быстрой военной помощи Украине. Команда SIG-Ukraine будет работать по аналогии ускоренного снабжения войск в Афганистане, Ираке и Сирии. Также специалисты получат мандат на поставку Украине военной техники и координацию помощи с НАТО.

Ранее Фокус сообщал, что страны G7 планируют выделить Украине €15 млрд.