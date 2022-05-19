Кредит на соціалку: Японія виділяє Україні додаткові $300 млн

Загалом Київ отримає від острівної держави $600 млн кредитних коштів на гуманітарні потреби.

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Уряд Японії вирішив надати Україні додатковий кредит у розмірі $300 млн на гуманітарні потреби країни, що продовжує чинити опір вторгненню Росії. Про це повідомляє телеканал NHK.

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Раніше цього тижня Японія вже підписала кредитну угоду з Україною на суму $300 млн. Це означає, що разом з останнім рішенням острівна держава надає Києву кредитні кошти на загальну суму $600 млн.

"Уряд Японії підтримує Україну та навколишні країни гуманітарною та фінансовою допомогою. Влада країни обговорює конкретні способи надання більшої підтримки Україні", — зокрема пишуть журналісти.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда планує поінформувати про рішення Японії на зустрічі на найвищому рівні із президентом США Джо Байденом наступного понеділка.

Кісіда також сподівається підтвердити на зустрічі з Байденом готовність країн Великої сімки продемонструвати свою єдність та підтримувати Україну надалі, а також чинити більший тиск на Росію за допомогою додаткових санкцій.

Нагадаємо, в Міноборони США створили групу швидкої військової допомоги Україні. Команда SIG-Ukraine працюватиме за аналогією прискореного постачання військ в Афганістані, Іраку та Сирії. Також фахівці отримають мандат на постачання Україні військової техніки та координацію допомоги з НАТО.

Раніше Фокус повідомляв, що країни G7 планують виділити Україні 15 млрд євро.