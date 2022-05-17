Країни G7 планують виділити Україні €15 млрд, — Reuters

Пакет фінансової допомоги буде розрахований на три місяці з короткостроковим фінансуванням у вигляді грантів, які на відміну від кредитів не потрібно повертати.

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Міністри фінансів країн "Великої сімки" планують надати Україні солідну фінансову допомогу, повідомляє агентство Reuters.

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За інформацією видання, цього тижня чиновники зустрінуться в Бонні, де планують затвердити пакет допомоги в розмірі 15 мільярдів євро. Про це агентству повідомив один із високопоставлених німецьких представників.

Пакет буде розрахований на три місяці, під час якого Україна отримає короткострокове фінансування, переважно у вигляді грантів. Зазначається, що ці кошти на відміну від кредитів не потрібно повертати. Мотивацією допомоги Україні функціонер назвав "необхідність підтримки української економіки, доходи якої впали".

Половину цієї суми можуть внести Сполучені Штати Америки, які вже виступили з подібною ініціативою, проте остаточно про рішення оголосять вже після зустрічі в Німеччині.

Раніше Фокус розповідав, що міністр фінансів України Сергій Марченко попередив українських громадян про можливі збільшення податкових виплат. За словами міністра фінансів України, в уряді очікують, що економіка у 2022 році впаде на рівні 44%, а дефіцит бюджету щомісяця становить близько $5 млрд. Він зазначив, що якщо війна в Україні триватиме довше, ніж три-чотири місяці, то уряду доведеться вдатися до "болючих заходів" і підвищити податки, а також скоротити витрати.

Також стало відомо, що Україна вже витратила на війну 245 мільярдів гривень. Міністр фінансів зазначив, що податкові надходження з кожним місяцем падають. У квітні уряд зібрав лише 60% від запланованого, у травні-червні буде ще менше.