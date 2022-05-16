Підвищувати податки та скорочувати витрати: що робитимуть з економікою України до осені

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, в уряді очікують, що економіка у 2022 році впаде на рівні 44%, а дефіцит бюджету щомісяця становить приблизно $5 млрд.

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Якщо війна в Україні триватиме довше, ніж три-чотири місяці, то уряду доведеться вдатися до "болісних заходів" і підвищити податки, а також скоротити витрати. Окрім цього, в країні може відбутися хвиля націоналізації, яка зведе нанівець роки прогресу. На цьому наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю виданню The Economist.

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За його словами, Світовий банк прогнозує падіння ВВП України у 2022 році на рівні 45%, це збігається з прогнозами Мінфіну. У відомстві очікують на падіння української економіки на рівні 44%. Марченко розповів, що податкові надходження впали приблизно до чверті довоєнного рівня через скорочення імпорту та скасування багатьох мит. Ще один тягар для українського бюджету — військові виплати.

Глава відомства розповів, що все це призводить до дефіциту фінансування приблизно $5 млрд щомісяця.

Як Україна заповнює дефіцит у бюджеті

Нацбанк друкує більше грошей;

випускає військові облігації, за якими Кабмін сплачує 11% річних. Це нижче за нинішній рівень інфляції;

проте основним джерелом буде фінансова допомога країн Заходу.

Велику надію в Україні покладають на США. 28 квітня президент Джо Байден заявив, що просить Конгрес санкціонувати додаткові $33 млрд у вигляді нової допомоги. Палата представників проголосувала за збільшення суми до $40 млрд. Більшість грошей піде на озброєння, але не менше $8,5 млрд — на економічну підтримку.

"Хороша новина, але як виглядатиме американський пакет і коли він прибуде? Ми не знаємо", — каже міністр.

Що буде зі збором урожаю

Збір урожаю не повинен стати великою проблемою, оскільки лінія фронту відсунута, а Росія навряд чи досягне подальших успіхів. За словами Сергія Марченка, найскладніше — вивезти товар із країни.

Присутність російського флоту в Чорному морі, а також оборонне встановлення мін військово-морськими силами України означає, що Одеса як головний український порт повністю закрита. Те саме стосується портів у Бердянську та Маріуполі, які знаходяться під контролем російських військових. Крім того, багато зібраного зерна в Україні зберігати не зможуть, тому що зернові елеватори України здебільшого заповнені нещодавно зібраним озимим урожаєм, який за звичайних умов уже було б відправлено за кордон.

Сергій Марченко розповів, що якщо Росія не дасть змоги відправляти врожай через порти, то його доведеться перевозити автомобільним і залізничним транспортом через Польщу, Румунію та Угорщину. Однак це буде занадто велике навантаження на дороги, і вони не зможуть витримати такий інтенсивний рух.

Крім того, є проблема перетину українських вантажівок з ЄС. Оскільки Україна не є членом організації, туди може в'їхати певна кількість вантажівок. Крім того, митні та фітосанітарні перевірки вже викликають 10-кілометрові затори на пунктах в'їзду.

"Нам потрібно, щоб кожна країна Європи дозволила вільний доступ до наших вантажівок", — сказав Марченко.

Нагадаємо, 16 травня експерт розповів Фокусу, що в разі затягування воєнних дій на території України відновлення інфраструктури триватиме до п'яти років, а відновлення доходів українців до довоєнного рівня триватиме десятиліттями. Оптимістичний прогноз передбачає, що за безперебійного фінансування відновлення інфраструктури займе 2-3 роки, проте для повернення до довоєнного рівня доходів знадобиться 5-10 років.