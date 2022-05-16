Повышать налоги и сокращать расходы: что будут делать с экономикой Украины к осени

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, в правительстве ожидают, что экономика в 2022 году упадет на уровне 44%, а дефицит бюджета каждый месяц составляет около $5 млрд.

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Если война в Украине продлится дольше, чем три-четыре месяца, то правительству придется прибегнуть к "болезненным мерам" и повысить налоги, а также сократить расходы. Кроме того, в стране может пройти волна национализации, которая сведет на нет годы прогресса. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью изданию The Economist.

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По его словам, Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины в 2022 году на уровне 45%, это совпадает с прогнозами Минфина. В ведомстве ожидают падение украинской экономики на уровне 44%. Марченко рассказал, что налоговые поступления упали примерно до четверти довоенного уровня из-за сокращения импорта и отмены многих пошлин. Еще одно бремя для украинского бюджета — военные выплаты.

Глава ведомства рассказал, что все это приводит к дефициту финансирования примерно в $5 млрд. каждый месяц.

Как Украина заполняет дефицит в бюджете

Нацбанк печатает больше денег.

Выпускает военные облигации, по которым Кабмин выплачивает 11% годовых. Это ниже нынешнего уровня инфляции.

Однако основным источником будет финансовая помощь от стран Запада.

Большую надежду в Украине полагают на США. 28 апреля президент Джо Байден заявил, что просит Конгресс санкционировать дополнительные $33 млрд. в виде новой помощи. Палата представителей проголосовала за увеличение суммы до $40 млрд. Большая часть денег пойдет на вооружение, но не менее $8,5 млрд — на экономическую поддержку.

"Хорошая новость, но как будет выглядеть американский пакет и когда он прибудет? Мы не знаем", — говорит министр.

Что будет со сбором урожая

Сбор урожая не должен стать большой проблемой, поскольку линия фронта отодвинута, а Россия вряд ли добьется дальнейших успехов. По словам Сергея Марченко, самое сложное — вывезти товар из страны.

Присутствие российского флота в Черном море, а также оборонительная установка мин военно-морскими силами Украины означает, что Одесса, как главный украинский порт, полностью закрыта. То же самое касается портов в Бердянске и Мариуполя, которые находятся под контролем российских военных. Кроме того, много собранного зерна в Украине хранить не смогут, потому что зерновые элеваторы Украины в основном заполнены недавно собранным озимым урожаем, который в обычных условиях уже был бы отправлен за границу.

Сергей Марченко рассказал, что если Россия не предоставит возможность отправлять урожай через порты, то его придется перевозить автомобильным и железнодорожным транспортом через Польшу, Румынию и Венгрию. Однако это будет слишком большая нагрузка на дороги и они не смогут выдержать такое интенсивное движение.

Кроме того, есть проблема пересечения украинских грузовиков с ЕС. Поскольку Украина не является членом организации, то туда может въехать определенное количество грузовиков. Кроме того, таможенные и фитосанитарные проверки уже вызывают 10-километровые пробки на пунктах въезда.

"Нам нужно, чтобы каждая страна Европы разрешила свободный доступ к нашим грузовикам", — сказал Марченко.

Напомним, 16 мая эксперт рассказал Фокусу, что в случае затягивания военных действий на территории Украины, восстановление инфраструктуры займет до пяти лет, а возобновления доходов украинцев до довоенного уровня будет длиться десятилетиями. Оптимистический прогноз предполагает, что при бесперебойном финансировании восстановление инфраструктуры займет 2-3 года, однако для возвращения к довоенному уровню доходов понадобится 5-10 лет.