Страны G7 планируют выделить Украине €15 млрд, – Reuters

Пакет финансовой помощи будет рассчитан на три месяца с краткосрочным финансированием в виде грантов, которые, в отличие от кредитов, не нужно возвращать.

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Министры финансов стран "Большой семерки" планируют выделить Украине солидную финансовую помощь, сообщает агентство Reuters.

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По информации издания, на текущей недели чиновники встретятся в Бонне, где планируют утвердить пакет помощи в размере 15 миллиардов евро. Об этом агентству сообщил один из высокопоставленных немецких представителей.

Пакет будет рассчитан на три месяца, в ходе которого Украина получит краткосрочное финансирование, в основном в виде грантов. Отмечается, что эти средства, в отличие от кредитов, не нужно возвращать. Мотивацией помощи Украине функционер назвал "необходимость поддержки украинской экономики, доходы которой рухнули".

Половину из этой суммы могу внести Соединенные Штаты Америки, которые уже выступили с подобной инициативой, однако окончательно о решении объявят уже после встречи в Германии.

Ранее Фокус рассказывал, что министр финансов Украины Сергей Марченко предупредил украинских граждан о возможных увеличениях налоговых выплат. По словам министра финансов Украины, в правительстве ожидают, что экономика в 2022 году упадет на уровне 44%, а дефицит бюджета каждый месяц составляет около $5 млрд. Он отметил, что если война в Украине продлится дольше, чем три-четыре месяца, то правительству придется прибегнуть к "болезненным мерам" и повысить налоги, а также сократить расходы.

Также стало известно, что Украина уже потратила на войну 245 миллиардов гривен. Министр финансов отметил, что налоговые поступления с каждым месяцем падают. В апреле правительство собрало лишь 60% от запланированного, в мае-июне будет еще меньше.