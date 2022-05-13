Украина потратила на войну более 245 млрд грн, — министр финансов

По словам Сергея Марченко, налоговые поступления с каждым месяцем падают. В апреле правительство собрало лишь 60% от запланированного, в мае-июне будет еще меньше.

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После российского вторжения 24 февраля Украина потратила на военные нужды государства 245,1 млрд грн ($8,3 млрд). Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью агентству Reuters.

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По его словам, эти средства изначально были заложены в бюджете на развитие, однако были потрачены на все необходимое — от покупки и ремонта оружия до экстренной поддержки внутренне перемещенных лиц, которых сегодня в стране только по официальным данным насчитывается около 2,7 млн человек.

При этом налоговые поступления в Украине с каждым месяцем падают. Так, в апреле правительство собрало лишь 60% от запланированного. Дефицит был частично восполнен до эквивалента 79,5% за счет грантов от иностранных партнеров. Прогнозы на май-июнь еще хуже. Так, по словам Марченко, в этот период ожидается поступление 45-50% от запланированных поступлений, но лишь при условии, что ситуация в стране не обострится еще сильнее.

Министр финансов подчеркнул, что Киев сегодня нуждается в иностранной экономической поддержке, поскольку руководство страны вынуждено направлять дополнительные миллиарды долларов на экстренные расходы.

Чиновник добавил, что апреле Украина получила почти $2 млрд внешнего финансирования, из которых $719 млн поступили в виде грантов. За период с февраля этот показатель составляет $5,4 млрд, в том числе $801 млн грантов.

В настоящее время Киев обсуждает различные виды внешней финансовой поддержки.

"Команда Минфина ведет переговоры с нашими международными партнерами, в частности, странами Большой семерки, о направлении их части специальных прав заимствования (SDR) на поддержку Украины", — сказал Марченко.

Также Киев рассчитывает получить в мае кредит от Канады в размере около 1 млрд канадских долларов (около $767 млн).

По словам Марченко, правительство заняло около $2,4 млрд, разместив внутренние военные облигации, и не планирует выпускать какие-либо другие новые коммерческие долговые инструменты. Кроме того, Центральный банк Украины предоставил Кабмину финансовую помощь в размере 100 млрд гривен ($3,4 млрд), напрямую купив военные облигации в свой портфель.

Напомним, Палата представителей США одобрила предоставление Украине $40 миллиардов. Голосование последовало за предупреждением президента Джо Байдена о том, что средства, предназначенные для помощи Киеву в отражении российского вторжения, вероятно, иссякнут в течение нескольких дней.

Ранее Фокус писал, что ЕС выпустит долговые обязательства на 10 млрд евро для нужд Украины.