Україна витратила на війну понад 245 млрд грн, — міністр фінансів

За словами Сергія Марченка, податкові надходження з кожним місяцем падають. У квітні уряд зібрав лише 60% від запланованого, у травні-червні буде ще менше.

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Після російського вторгнення 24 лютого Україна витратила на військові потреби держави 245,1 млрд грн. ($8,3 млрд). Про це Міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю агентству Reuters.

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За його словами, ці кошти спочатку заклали в бюджеті на розвиток, проте витратили на все необхідне — від купівлі та ремонту зброї до екстреної підтримки внутрішньо переміщених осіб, яких сьогодні в країні лише за офіційними даними налічується близько 2,7 млн осіб.

Водночас податкові надходження в Україні з кожним місяцем падають. Так, у квітні уряд зібрав лише 60% від запланованого. Дефіцит був частково поповнений до еквівалента 79,5% грантами від іноземних партнерів. Прогнози на травень-червень ще гірші. Так, за словами Марченка, в цей період очікують надходження 45-50% від запланованих, але лише за умови, що ситуація в країні не загостриться ще сильніше.

Міністр фінансів наголосив, що Київ сьогодні потребує іноземної економічної підтримки, оскільки керівництво країни змушене спрямовувати додаткові мільярди доларів на екстрені витрати.

Чиновник додав, що у квітні Україна отримала майже $2 млрд зовнішнього фінансування, з яких $719 млн надійшли як гранти. За період із лютого цей показник становить $5,4 млрд, зокрема $801 млн грантів.

Наразі Київ обговорює різні види зовнішньої фінансової підтримки.

"Команда Мінфіну веде переговори з нашими міжнародними партнерами, зокрема, країнами Великої сімки, про направлення їхньої частини спеціальних прав запозичення (SDR) на підтримку України", — сказав Марченко.

Також Київ розраховує отримати у травні кредит від Канади в розмірі близько 1 млрд канадських доларів (близько $767 млн).

За словами Марченка, уряд позичив близько $2,4 млрд, розмістивши внутрішні військові облігації й не планує випускати будь-які інші нові комерційні боргові інструменти. Крім того, Центральний банк України надав Кабміну фінансову допомогу в розмірі 100 млрд гривень ($3,4 млрд), безпосередньо купивши військові облігації у свій портфель.

Нагадаємо, Палата представників США схвалила надання Україні $40 мільярдів. Голосування сталося після попередження президента Джо Байдена про те, що кошти, призначені для допомоги Києву у відбитті російського вторгнення, ймовірно, вичерпаються протягом кількох днів.

Раніше Фокус писав, що ЄС випустить боргові зобов'язання на 10 млрд євро для потреб України.