ЄС випустить боргові зобов'язання на 10 млрд євро для потреб України, — Politico

За інформацією журналістів, офіційно про план залучення коштів на покриття короткострокових потреб України заявлять 18 травня.

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Європейська комісія планує випустити нові боргові папери ЄС для покриття короткострокових потреб України у фінансуванні протягом наступних трьох місяців. Про це пише Politico із посиланням на трьох європейських дипломатів.

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За інформацією видання, план буде оприлюднено вже 18 травня цього року. Як вважають джерела, це схоже на так звану програму SURE, яку реалізовували в період коронавірусної пандемії для збирання коштів для тимчасово безробітних.

Відповідно до розрахунків українського уряду та Міжнародного валютного фонду, Україні необхідно 5 млрд євро на місяць, щоб підтримувати економіку держави на плаву. Це стосується як виплат заробітної плати й пенсій, так і соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших витрат, пов'язаних із війною.

Україна потребує 15 млрд євро для покриття потреб у найближчі три місяці. Третину з цієї суми обіцяють надати США.

6 травня Єврокомісія проінформувала послів ЄС про план подолання цього розриву, що є випуском боргових паперів ЄК на основі гарантій, наданих країнами Євросоюзу. При цьому Єврокомісія заявила про необхідність отримання гарантій на 25 млрд євро, що дозволить залучити для України до 100 млрд євро.

Кілька країн, включаючи Німеччину, Австрію та Грецію, звернулися до ЄК із проханням надати альтернативні варіанти фінансування до офіційної презентації цього плану. Водночас президент Франції хоче винести це питання на обговорення глав держав і урядів наприкінці травня.

Як раніше повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на високопосадовця Європейської комісії, Євросоюз у травні виплатить Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

Нагадаємо, Україна повністю заповнила опитувальник кандидата на вступ у ЄС. На заповнення двох частин анкети українська влада витратила місяць. Тепер свою оцінку відповідям Києва має надати Європейська комісія.

Раніше Фокус писав, що в Австрії виступили проти прискореної процедури прийняття України в ЄС.