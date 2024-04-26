Греція відмовилася передавати Україні системи ППО, незважаючи на тиск Євросоюзу, — FT

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс сказав, що Греція не може передати Україні зброю, яка критично важлива для її власної безпеки.

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Греція не передаватиме Україні системи ППО Patriot і C-300, оскільки це може поставити під загрозу її безпеку. Про це 23 квітня заявив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Financial Times.

За його словами, Греція і так різними способами підтримувала Україну оборонним обладнанням.

"Але ми з самого початку заявили, що не можемо передати системи озброєнь, які критично важливі для нашої здатності до стримування", — сказав Міцотакіс.

Як пише видання Bulgarianmilitary, на саміті в Брюсселі минулого тижня лідери ЄС закликали Іспанію і Грецію передати частину своїх систем ППО Україні. Підставою для цього послужила впевненість у тому, що потреби Афін і Мадрида в протиповітряній обороні значно менш термінові порівняно з потребами Києва.

Представник кабміну Греції Павлос Марінакіс заявив, що Греція не вживатиме жодних дій, які потенційно можуть поставити під загрозу її обороноздатність.

За словами журналістів, у Греції є 36 установок Patriot. Уперше країна отримала цю зброю в середині 1990-х років.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Греція може передати Україні Patriot. Тоді греки зажадали, щоб США надали гарантії безпеки від турецької загрози, однак які вони мають бути, не озвучувалося.

Також повідомлялося, що канцлер ФРН Олаф Шольц хоче, щоб США передали Україні ще хоча б один ЗРК Patriot. Уряд Німеччини все ще відмовляється постачати Києву далекобійні ракети Taurus, натомість Берлін активізує зусилля щодо поліпшення повітряного захисту України.