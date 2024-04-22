ЄС і НАТО тиснуть на Грецію і Іспанію щодо надання Україні Patriot, — Financial Times

Партнери закликають Афіни і Мадрид передати Києву додаткові системи ППО, оскільки Україна потребує їх більше, аніж Греція і Іспанія, які не стикаються з жодною безпосередньою загрозою.

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Союзники України серед країн-членів ЄС і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію, аби ті передали Києву додаткові системи протиповітряної оборони. Про це пише Financial Times.

Видання нагадує, що цього місяця Київ терміново звернувся до західних партнерів з проханням надати 7 додаткових Patriot або радянські С-300, оскільки Росія активізує повітряну та ракетну кампанію проти міст та енергетичної інфраструктури України. Лише Німеччина зголосилася передати Києву систему Patriot.

Інші лідери ЄС використали саміт у Брюсселі минулого тижня, щоб особисто закликати прем’єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса та Кіріакоса Міцотакіса пожертвувати деякі зі своїх систем Україні. Обом лідерам країн, чиї збройні сили мають більше десятка Patriot, а також інші системи, такі як С-300, було сказано, що їхні потреби не такі великі, як потреби України. Крім того, вони не стикаються з жодною безпосередньою загрозою.

"Ми всі знаємо, у кого вони (системи Patriot. — ред.) є, ми всі знаємо, де вони, і всі ми знаємо, кому вони насправді потрібні", — сказав один із співрозмовників Financial Times.

Водночас на Польщу і Румунію, які також мають Patriot, здійснюється менший тиск. Причиною цьому є їхнє більш вразливе розташування, тобто сусідство з кордоном України.

За даними видання, наразі Україна має принаймні три системи Patriot — одну із США та дві з Німеччини (до заяви Берліна 13 квітня, — ред.).

Важливо

В Нідерландах запропонували викупити Patriot для України у країн, які не хочуть його передавати

Джерела Financial Times зазначають, що в понеділок, 22 квітня у Люксембурзі на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони всіх 27 країн-членів ЄС, ймовірно, посилиться тиск з вимогою надати ці системи ППО. Відомо, що Київ особливо зацікавлений у застарілих грецьких системах С-300, які українські сили вже мають у своєму арсеналі та мають досвід роботи з ними.

"Є країни, які не потребують негайної системи ППО, чесно кажучи. Кожну країну просять вирішити, чим вона може пожертвувати", — сказав один із дипломатів ЄС, який брав участь у підготовці зустрічі.

Міністерства оборони Греції та Іспанії відмовилися давати коментарі Financial Times. Після зустрічі із Зеленським минулого місяця Санчес заявив, що Іспанія "надасть нові можливості у 2024 році, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у п'ятницю, 19 квітня, що він очікує, що нові зобов'язання щодо поставок протиповітряної оборони "будуть оголошені найближчим часом", але не надав більше жодних подробиць щодо країн або озброєння. Альянс провів аудит можливостей протиповітряної оборони, якими володіють країни-члени і де вони розгорнуті. Столтенберг заявив, що аудит підтвердив, що існують системи, включаючи Patriot, які можна надати Україні.

Нагадаємо, 18 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна може отримати від країн НАТО ще 6 систем Patriot. Він заявив, що триває робота над реалізацією цієї ініціативи.

18 квітня Нідерланди запропонували викупити Patriot для України у країн, які не бажають їх передавати просто так. За словами, прем'єр-міністра країни Марка Рютте, є чимало держав, які "сидять на великій купі систем Patriot", а Україні вкрай необхідний захист від російських ракет уже зараз.