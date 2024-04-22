ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию относительно предоставления Украине Patriot, — Financial Times

Партнеры призывают Афины и Мадрид передать Киеву дополнительные системы ПВО, поскольку Украина нуждается в них больше, чем Греция и Испания, которые не сталкиваются ни с одной непосредственной угрозой.

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Союзники Украины среди стран-членов ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию, чтобы те передали Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом пишет Financial Times.

Издание напоминает, что в этом месяце Киев срочно обратился к западным партнерам с просьбой предоставить 7 дополнительных Patriot или советские С-300, поскольку Россия активизирует воздушную и ракетную кампанию против городов и энергетической инфраструктуры Украины. Только Германия согласилась передать Киеву систему Patriot.

Другие лидеры ЕС использовали саммит в Брюсселе на прошлой неделе, чтобы лично призвать премьер-министров Испании и Греции Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса пожертвовать некоторые из своих систем Украине. Обоим лидерам стран, чьи вооруженные силы имеют более десятка Patriot, а также другие системы, такие как С-300, было сказано, что их потребности не так велики, как потребности Украины. Кроме того, они не сталкиваются ни с одной непосредственной угрозой.

"Мы все знаем, у кого они (системы Patriot. — ред.) есть, мы все знаем, где они, и все мы знаем, кому они на самом деле нужны", — сказал один из собеседников Financial Times.

В то же время на Польшу и Румынию, которые также имеют Patriot, осуществляется меньшее давление. Причиной этому является их более уязвимое расположение, то есть соседство с границей Украины.

По данным издания, сейчас Украина имеет по крайней мере три системы Patriot — одну из США и две из Германии(до заявления Берлина 13 апреля, — ред.).

Важно

В Нидерландах предложили выкупить Patriot для Украины у стран, которые не хотят его передавать

Источники Financial Times отмечают, что в понедельник, 22 апреля в Люксембурге на встрече министров иностранных дел и обороны всех 27 стран-членов ЕС, вероятно, усилится давление с требованием предоставить эти системы ПВО. Известно, что Киев особенно заинтересован в устаревших греческих системах С-300, которые украинские силы уже имеют в своем арсенале и имеют опыт работы с ними.

"Есть страны, которые не нуждаются в немедленной системе ПВО, честно говоря. Каждую страну просят решить, чем она может пожертвовать", — сказал один из дипломатов ЕС, который участвовал в подготовке встречи.

Министерства обороны Греции и Испании отказались давать комментарии Financial Times. После встречи с Зеленским в прошлом месяце Санчес заявил, что Испания "предоставит новые возможности в 2024 году, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, 19 апреля, что он ожидает, что новые обязательства по поставкам противовоздушной обороны "будут объявлены в ближайшее время", но не предоставил больше никаких подробностей относительно стран или вооружения. Альянс провел аудит возможностей противовоздушной обороны, которыми обладают страны-члены и где они развернуты. Столтенберг заявил, что аудит подтвердил, что существуют системы, включая Patriot, которые можно предоставить Украине.

Напомним, 18 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может получить от стран НАТО еще 6 систем Patriot. Он заявил, что продолжается работа над реализацией этой инициативы.

18 апреля Нидерланды предложили выкупить Patriot для Украины у стран, которые не желают их передавать просто так. По словам, премьер-министра страны Марка Рютте, есть немало государств, которые "сидят на большой куче систем Patriot", а Украине крайне необходима защита от российских ракет уже сейчас.