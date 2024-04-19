Системы Patriot для Украины: генерал назвал необходимое количество, чтобы надежно защитить небо
По словам Игоря Романенко, для стратегического изменения ситуации в воздушном пространстве Украины необходимо не менее 25 таких комплексов.
Украина для кардинального изменения ситуации с защитой воздушного пространства нуждается в наличии 25 американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Если партнеры нашего государства поставят еще шесть таких систем ПВО, ситуация может улучшиться. Об этом в комментарии телеканалу "Киев 24" рассказал экс-заместитель руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
"Для того, чтобы стратегически изменить ситуацию с противоракетной, противовоздушной обороной, то надо где-то 25 такого рода комплексов... и наличие ракет к этим комплексам", — подчеркнул эксперт.
Украина просит союзников передать больше систем Patriot из-за усиления ударов РФ
В течение последнего месяца российские оккупанты существенно усилили атаки по объектам гражданской инфраструктуры Украины, что привело к существенным разрушениям и значительному количеству пострадавших. Поэтому украинская власть призвала партнеров на Западе предоставить ЗРК Patriot, чтобы защититься от ударов со стороны противника.Важно
11 апреля Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине, в результате которого была уничтожена, в частности, Трипольская ТЭС, которая является самой мощной в Киевской области. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что если бы западные партнеры не медлили с предоставлением систем ПВО Patriot, Трипольская теплоэлектростанция уцелела бы.
13 апреля Фокус писал о решении Министерства обороны Германии анонсировало немедленную передачу Украине дополнительной батареи Patriot. В 2023 году Киев получил от Берлина две такие батареи.
К тому же 18 апреля немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в ближайшей перспективе страны НАТО могут передать Украине шесть зенитно-ракетных комплексов Patriot. Причем реализация этой инициативы уже началась, отметил глава правительства ФРГ.