Системы Patriot для Украины: генерал назвал необходимое количество, чтобы надежно защитить небо

По словам Игоря Романенко, для стратегического изменения ситуации в воздушном пространстве Украины необходимо не менее 25 таких комплексов.

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Украина для кардинального изменения ситуации с защитой воздушного пространства нуждается в наличии 25 американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Если партнеры нашего государства поставят еще шесть таких систем ПВО, ситуация может улучшиться. Об этом в комментарии телеканалу "Киев 24" рассказал экс-заместитель руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Для того, чтобы стратегически изменить ситуацию с противоракетной, противовоздушной обороной, то надо где-то 25 такого рода комплексов... и наличие ракет к этим комплексам", — подчеркнул эксперт.

Украина просит союзников передать больше систем Patriot из-за усиления ударов РФ

В течение последнего месяца российские оккупанты существенно усилили атаки по объектам гражданской инфраструктуры Украины, что привело к существенным разрушениям и значительному количеству пострадавших. Поэтому украинская власть призвала партнеров на Западе предоставить ЗРК Patriot, чтобы защититься от ударов со стороны противника.

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В Нидерландах предложили выкупить Patriot для Украины у стран, которые не хотят его передавать

11 апреля Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине, в результате которого была уничтожена, в частности, Трипольская ТЭС, которая является самой мощной в Киевской области. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что если бы западные партнеры не медлили с предоставлением систем ПВО Patriot, Трипольская теплоэлектростанция уцелела бы.

13 апреля Фокус писал о решении Министерства обороны Германии анонсировало немедленную передачу Украине дополнительной батареи Patriot. В 2023 году Киев получил от Берлина две такие батареи.

К тому же 18 апреля немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в ближайшей перспективе страны НАТО могут передать Украине шесть зенитно-ракетных комплексов Patriot. Причем реализация этой инициативы уже началась, отметил глава правительства ФРГ.