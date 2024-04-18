В Нидерландах предложили выкупить Patriot для Украины у стран, которые не хотят его передавать

Марк Рютте заявил, что сейчас есть немало государств, которые "сидят на большой куче систем Patriot", а Украине крайне необходима защита от российских ракет.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил выкупить системы Patriot у стран, которые имеют их на своем вооружении, но не хотят передавать его напрямую Украине. Об этом он сказал 17 апреля на саммите лидеров ЕС, пишет The Guardian.

По его словам, есть немало государств, которые "сидят на большой куче систем Patriot".

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"Мы можем у них купить, можем доставить в Украину деньги у нас есть. Это чрезвычайно важно", — заявил Рютте.

Он добавил, что нужно убедить страны, которые имеют Patriot, чтобы они передали их Украине для защиты от российских ракетных атак. Марк Рютте и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призвали страны Запада тщательно изучить свои запасы и передать Киеву системы ПВО.

"Украине нужна вся противовоздушная оборона, которую мы можем для нее получить, и ей нужны все боекомплекты. Мы должны сделать это", — подчеркнул он.

Напомним, что Нидерланды совместно с Данией и ФРГ поставят в Украину БПЛА RQ-35 Heidrun. Беспилотники на сумму 200 млн евро будут предоставлены в рамках Коалиции дронов, в которую входят девять стран

Ранее сообщалось, что королевские военно-воздушные силы Нидерландов предоставили еще 3 истребителя Fighting Falcon в качестве "тренажеров" для обучения пилотов из Украины.