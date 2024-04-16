Нидерланды отправят в Румынию еще три самолета F-16: будут обучать украинских пилотов

Королевские военно-воздушные силы Нидерландов предоставят истребители Fighting Falcon в качестве "тренажеров" для обучения пилотов из Украины.

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В среду, 17 апреля, на 86-й авиабазе "Лейтенант авиатор Георге Мочорнице" в Румынии министр национальной обороны Анхель Тилвар встретится со своей коллегой из Королевства Нидерландов Кайсой Оллонгрен, которая привезет три самолета F-16 Королевских ВВС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Румынии.

Истребители предоставят Европейскому учебному центру в рамках программ подготовки пилотов для эксплуатации этого типа истребителей.

Как отмечается в сообщении, Европейский учебный центр F-16 является международным центром подготовки пилотов, что способствует повышению оперативной совместимости между союзниками, созданию общих оперативных стандартов и укреплению способности Североатлантического альянса противостоять сложным вызовам в Черноморском регионе и Восточной Европе.

Согласно договору о сотрудничестве, Министерство обороны Румынии предоставляет 86-ю авиабазу, учебные средства и поддержку принимающей страны, Королевские ВВС Нидерландов предоставляют самолеты F-16, а компания Lockheed Martin предоставляет инструкторов и техническое обслуживание.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Дания и Нидерланды в рамках "самолетной коалиции" будут осуществлять подготовку украинских летчиков на истребителях F-16.

Европейский учебный центр в Румынии в ноябре начал процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Тем временем десять украинских пилотов завершить начальную летную подготовку на самолетах F-16. В частности, украинцев научили общему управлению, полету по приборам и навигации на низком уровне.