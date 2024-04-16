Нідерланди відправлять до Румунії ще три літаки F-16: навчатимуть українських пілотів

Королівські військово-повітряні сили Нідерландів нададуть винищувачі Fighting Falcon як "тренажери" для навчання пілотів з України.

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У середу, 17 квітня, на 86-й авіабазі "Лейтенант авіатор Георге Мочорніце" у Румунії міністр національної оборони Анхель Тілвар зустрінеться зі своєю колегою з Королівства Нідерландів Кайсою Оллонґрен, яка привезе три літаки F-16 Королівських ВПС. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Румунії.

Винищувачі нададуть Європейському навчальному центру у межах програм підготовки пілотів для експлуатації цього типу винищувачів.

Як зазначається у повідомленні, Європейський навчальний центр F-16 є міжнародним центром підготовки пілотів, що сприяє підвищенню оперативної сумісності між союзниками, створенню спільних оперативних стандартів і зміцненню спроможності Північноатлантичного альянсу протистояти складним викликам у Чорноморському регіоні та Східній Європі.

Згідно з угодою про співпрацю, Міністерство оборони Румунії надає 86-ту авіабазу, навчальні засоби та підтримку приймаючої країни, Королівські ВПС Нідерландів надають літаки F-16, а компанія Lockheed Martin надає інструкторів та технічне обслуговування.

Нагадаємо, минулого року стало відомо, що Данія та Нідерланди у межах "літакової коаліції" здійснюватимуть підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16.

Європейський навчальний центр в Румунії у листопаді розпочав процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Тим часом десятеро українських пілотів завершити початкову льотну підготовку на літаках F-16. Зокрема, українців навчили загального керування, польоту за приладами й навігації на низькому рівні.