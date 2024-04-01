"Це трохи смішно": пілот F-16 прокоментував "червоні лінії" щодо ударів по РФ (відео)

Американський пілот Ден Гемптон зауважив, що речник Пентагона говорив про "червоні лінії" для України як офіцер зі зв'язків з громадськістю, а не бойовий військовослужбовець.

Related video

Україна зможе використовувати винищувачі F-16 як завгодно, якщо отримає ці літаки. Зокрема, і для ударів по території Російської Федерації. Таку думку висловив підполковник Повітряних сил США у відставці, американський пілот, який здійснив 151 бойовий виліт на винищувачі F-16, Ден Гемптон в інтерв'ю 24 каналу.

Він не погодився зі словами речника Пентагону генерал-майора Патріка Райдера, який раніше говорив про "червоні лінії" для України щодо використання американських винищувачів.

"Я думаю, що якщо Україна отримає F-16, вона може використовувати їх як завгодно. Генерал Райдер, попри всю повагу, є офіцером зі зв'язків з громадськістю. Він не бойовий офіцер. Тож його розмови про "червоні лінії" – це трохи смішно, особливо в цьому контексті", — сказав Гемптон.

Він пояснив, що за такою логікою Україна не повинна була б використовувати для ударів за межами країни і іншу західну техніку, яку вона вже має.

"Я маю на увазі, що ви отримуєте артилерійські снаряди з Чехії, а також інші військові поставки з Франції, Великої Британії, Сполучених Штатів, Нідерландів та багатьох інших країн. Тобто їх можна використовувати лише в межах України? Не думаю", — наголосив американський пілот.

Гемптон про використання F-16 для ударів по території РФ - 4:21

Гемптон на захист своїх слів також навів аргумент, що ЗС РФ для обстрілів України використовують не лише свою зброю.

"А як щодо Росії? Вони отримують поставки з Північної Кореї, Китаю, Індії. Вони хіба обмежують їх використання всередині Росії, так би мовити, "в ім'я міжнародних відносин"? Це безглузде поняття. Ви можете використовувати літаки та зброю так, як вам потрібно", — резюмував він.

Ден Гемптон: що про нього відомо

Ден Гемптон служив у ВПС США з 1986 по 2006 рік. Брав участь у війнах у Перській затоці, в Косово та в Іраку. А також був залучений до бойового повітряного патрулювання під час терористичних атак на Всесвітній торговий центр і Пентагон 11 вересня 2001 року.

На його рахунку 151 бойовий виліт на винищувачі F-16 і 726 бойових годин.

У березні 2023 року заявив Ден Гемптон, якого називають "найсмертоноснішим" пілотом заявив про готовність стати на захист повітряного простору України.

13 січня в інтерв'ю "Голосу Америки" він заявив, що першим завданням для українських пілотів після того, як вони отримають винищувачі F-16, буде знищення російських літаків МіГ і Су.

Ден Гемптон Фото: Wikipedia

Нагадаємо, 20 березня речник Міністерства оборони США Патрік Райдер в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16 лише в межах суверенної території.

11 березня видання The New York Times написало, що Україна може розгорнути F-16 в липні цього року, але доставка літаків та навчання пілотів виявились складнішими, ніж очікувалось.