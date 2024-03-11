Літаки F-16 можуть з'явитись в Україні вже влітку, але виникло декілька проблем, — NYT

Навчання українських пілотів затягнулось і можливості обслуговувати винищувачі без участі підрядників з Заходу наразі немає. Окрім того, ЗСУ поставлять менше літаків, ніж обіцяли.

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Україна може розгорнути винищувачі F-16 вже в липні, але доставлення літаків та навчання пілотів виявились складнішими, ніж очікувалось. Про це йдеться у матеріалі The New York Times від 11 березня.

Повідомляється, що винищувачі готові, а льотні інструктори чекають у новому навчальному центрі в Румунії. Однак українські льотчики туди досі ще не прибули. Коли розпочнуться навчання, невідомо. Як попереджають у ЗМІ, така затримка веде до "плутанини та хаосу".

"Це не означає, що українських пілотів не готують. Очікується, що дванадцять пілотів — менше, ніж повна ескадрилья — будуть готові до бойових польотів на F-16 до цього літа після 10 місяців навчання в Данії, Британії та Сполучених Штатах", — зазначили журналісти.

До повернення пілотів в Україну мають поставити шість літаків F-16. У матеріалі йдеться, що вони з’являться на фронті вже "невдовзі" та, ймовірно, будуть озброєні ракетами малої, середньої дальності й бомбами.

Навчання рухаються швидше, ніж за звичайних умов готують льотчиків, але повільніше, ніж сподівалася Україна та її союзники. Це пов’язано з тим, що льотчикам довелося вивчати англійську мову й західні військові практики. У Данії розповіли, що пілоти були готові до польотів лише у січні.

Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія пообіцяли передати Україні приблизно 45 винищувачів F-16, яких вистачило б для трьох "невеликих ескадрилій". Данія має поставити шість літаків наприкінці весни та ще 13 до кінця року. Інші країни не розкривають термінів, у які доставлять борти.

Окрім того, у Данії наразі навчаються приблизно 50 українських техніків. Вони готуються підтримувати та ремонтувати F-16, а також поводитись з їхніми озброєннями.

"Офіційні особи сказали, що західні оборонні підрядники повинні будуть супроводжувати літаки в Україну та залишатися з ними, доки не буде достатньо українських екіпажів для їх належного обслуговування — процес, який може тривати роками. А потреба відремонтувати застарілі та пошкоджені війною військові злітно-посадкові смуги України може ще більше затримати вступ F-16 у війну", — додали у статті.

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