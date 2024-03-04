Дивовижна механіка польоту: льотчики розповіли, що їм коштувало пересісти з МіГ-21 на F-16

Румунські військові зізналися, що перехід на F-16 не виявився таким вже й складним з погляду авіоніки. Однак різниця в льотних характеристиках машин була більш відчутною.

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Перші сім льотчиків військово-повітряних сил Румунії, які раніше керували літаками МіГ-21 LanceR, завершили навчання на винищувачах F-16. Румунські військові розповіли про свої враження від підготовки та порівняли дві бойові машини. Про це повідомляє ресурс Defence Romania.

Один з румунських пілотів з позивним Red зізнався що перехід зі старих МіГів на літаки 4-го покоління F-16 не був надто важким у плані авіоніки. І хоча американські машини мають суттєві відмінності та більшу кількість систем, основні відмінності льотчики відчули в плані льотних характеристик літаків.

"Перехід не здавався таким вже складним з погляду авіоніки. Дійсно, F-16, по суті, є більш універсальним і ефективним літаком, оснащеним кількома бортовими системами. Однак те, що нас справді здивувало, — це динаміка літака та механіка польоту", — розповів Red.

МіГ-21 ВПС Румунії

У зв'язку з цим оглядачі Defense Express зазначили, що, на перший погляд, така оцінка видається парадоксальною, оскільки F-16 — це літак нового покоління, однак у цьому разі може йтися про літаки МіГ-21, які пройшли модернізацію бортового обладнання за участю фахівців ізраїльської компанії Elbit Systems.

Крім того, на ці машини замість старих РЛС встановили сучасні радари EL/M-2032, які забезпечували дальність виявлення від 75 до 150 кілометрів з можливістю виявлення цілей на тлі землі.

"Тому справді, з точки зору румунських пілотів, різниця між бортовою електронікою F-16 і МіГ-21 LanceR могла виглядати мінімальною", — пишуть експерти.

Водночас було зазначено, що попри всі поліпшення, румунські МіГи не змогли перехопити російські ракети "Калібр" у лютому 2023 року. Крім того, модернізація не розв'язала головну проблему старих літаків — фізичну застарілість, тому в травні минулого року військове керівництво Румунії ухвалило рішення списати МіГ-21.

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Нагадаємо, журналісти британської газети The Telegraph повідомили, що в середньостроковій перспективі літаки F-16 стануть порятунком для українських військ і зможуть домогтися паритету в небі з російськими військами.