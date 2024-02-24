"Порятунок для ВПС України": як літаки F-16 змінять оборону неба від Росії, — The Telegraph

Американські винищувачі дозволять зберігати життя пілотам та досягнути паритету з ворожою авіацією. Ракети AMRAAM у поєднанні з цими літаками зможуть атакувати цілі поза полем зору пілотів.

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У середньостроковій перспективі літаки F-16 стануть "порятунком" для українських військ. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph від 23 лютого.

У ЗМІ наголосили, що американські реактивні літаки стали предметом "гарячкових" дискусій в оборонних колах, адже дехто вважав їх потенційно переможними. Очікується, що перші "пташки" поставлять в Україну вже цього року.

Проте експерти мають сумніви, що F-16 здатні стати вирішальною перевагою у війни. Скоріше, за оцінкою західних пілотів, довгоочікувані винищувачі дозволять Україні досягнути паритету в небі з російськими військами.

Журналісти зазначили, що американські літаки можуть допомогти з утримання українських ВПС. Нині український флот, який складають радянські МіГ-29 і Су-24, змушений боронити небо у тривалому конфлікті.

Фото літака МіГ-29 Фото: Суспільне Фото літака Су-24 Фото: Укроборонпром

"Деякі літаки будуть збиті Росією. Інші будуть заблоковані через відсутність запчастин від підконтрольних Москві фірм для усунення зносу та пошкоджень. Київ повинен перейти на західну авіацію, якщо його військово-повітряні сили хочуть мати хоч якісь шанси вижити, оскільки війна затягується", — зазначено в статті.

Водночас F-16, як очікується, не стане "довгостроковим рішенням" для України. У ЗМІ пояснили, що деяким з обіцяних літаків вже приблизно 40 років, тобто вони є ровесниками багатьох МіГ-29.

"Є питання щодо того, як довго їхні більш делікатні літаки прослужать під напругою постійних вильотів. Але принаймні в середньостроковій перспективі літаки є порятунком для ВПС України", — підкреслили автори.

Фото літака F-16 Фото: AA Photo

Проте Україні не вистачає не лише самих літаків, але й здатних керувати ними пілотів. Експерти наголошують, що F-16 дозволять зберігати життя льотчикам, і випереджають у цьому радянські аналоги.

"У той час, як у МіГ-29 є радари, які здатні фокусуватися на одній цілі, F-16 пропонує пілотам набагато більше обізнаності про ситуацію, що є життєво важливим, якщо вони хочуть стежити за загрозами", — йдеться у статті.

Західні літаки здатні відстежувати декілька цілей, надаючи більше даних пілоту. Бортові системи можуть визначити найнебезпечнішу загрозу та повідомити про неї екіпажу.

"Західний пілот винищувача отримав інструменти для самостійного прийняття рішень, радянський пілот винищувача не отримав цих інструментів", — підкреслив пілот ВПС США у відставці підполковник Фред "Спенкі" Кліфтон.

Інфографіка про те, як F-16 полегшує роботу пілота у порівнянні з МіГ-29 Фото: The Telegraph

Окрім того, експерти припускають, що надане Україні озброєння буде більш ефективним, якщо його запускатимуть з F-16. Водночас цілу низку зброї буде легше інтегрувати.

"Коли Сполучені Штати погодилися передати своїм союзникам F-16, вони також підписали експортні декларації щодо постачання удосконалених ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120 (AMRAAM), які будуть використовуватися з реактивними літаками", — зазначили у ЗМІ.

Порівняння AIM-120 (AMRAAM) з російською ракетою Фото: The Telegraph

Очікується, що завдяки поєднанню AMRAAM з F-16 українські льотчики зможуть цілитися по віддалених цілях. Тобто захисники неба зможуть уражати цілі, які не будуть бачити. Російські пілоти мали таку спроможність з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що країна поставить F-16 в Україну до 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу 22 лютого підтвердив, що ЗСУ зможуть пересісти на винищувачі F-16 вже незабаром. Він назвав посилення ВПС "фундаментальним завданням".