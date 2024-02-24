"Спасение для ВВС Украины": как самолеты F-16 изменят оборону неба от России, — The Telegraph

Американские истребители позволят сохранять жизнь пилотам и достичь паритета с вражеской авиацией. Ракеты AMRAAM в сочетании с этими самолетами смогут атаковать цели вне поля зрения пилотов.

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В среднесрочной перспективе самолеты F-16 станут "спасением" для украинских войск. Об этом говорится в материале The Telegraph от 23 февраля.

В СМИ отметили, что американские реактивные самолеты стали предметом "лихорадочных" дискуссий в оборонных кругах, ведь некоторые считали их потенциально победными. Ожидается, что первые "птички" поставят в Украину уже в этом году.

Однако эксперты сомневаются, что F-16 способны стать решающим преимуществом в войне. Скорее, по оценке западных пилотов, долгожданные истребители позволят Украине достичь паритета в небе с российскими войсками.

Журналисты отметили, что американские самолеты могут помочь с удержанием украинских ВВС. Сейчас украинский флот, который составляют советские МиГ-29 и Су-24, вынужден защищать небо в длительном конфликте.

Фото самолета МиГ-29 Фото: Суспільне Фото самолета Су-24 Фото: Укроборонпром

"Некоторые самолеты будут сбиты Россией. Другие будут заблокированы из-за отсутствия запчастей от подконтрольных Москве фирм для устранения износа и повреждений. Киев должен перейти на западную авиацию, если его военно-воздушные силы хотят иметь хоть какие-то шансы выжить, поскольку война затягивается", — указано в статье.

В то же время F-16, как ожидается, не станет "долгосрочным решением" для Украины. В СМИ объяснили, что некоторым из обещанных самолетов уже примерно 40 лет, то есть они являются ровесниками многих МиГ-29.

"Есть вопросы относительно того, как долго их более деликатные самолеты прослужат под напряжением постоянных вылетов. Но по крайней мере в среднесрочной перспективе самолеты являются спасением для ВВС Украины", — подчеркнули авторы.

Фото самолета F-16 Фото: AA Photo

Однако Украине не хватает не только самих самолетов, но и способных управлять ими пилотов. Эксперты отмечают, что F-16 позволят сохранять жизнь летчикам, и опережают в этом советские аналоги.

"В то время, как у МиГ-29 есть радары, которые способны фокусироваться на одной цели, F-16 предлагает пилотам гораздо больше осведомленности о ситуации, что является жизненно важным, если они хотят следить за угрозами", — говорится в статье.

Западные самолеты способны отслеживать несколько целей, предоставляя больше данных пилоту. Бортовые системы могут определить самую опасную угрозу и сообщить о ней экипажу.

"Западный пилот истребителя получил инструменты для самостоятельного принятия решений, советский пилот истребителя не получил этих инструментов", — подчеркнул пилот ВВС США в отставке подполковник Фред "Спенки" Клифтон.

Инфографика о том, как F-16 облегчает работу пилота по сравнению с МиГ-29 Фото: The Telegraph

Кроме того, эксперты предполагают, что предоставленное Украине вооружение будет более эффективным, если его будут запускать с F-16. В то же время целый ряд оружия будет легче интегрировать.

"Когда Соединенные Штаты согласились передать своим союзникам F-16, они также подписали экспортные декларации о поставках усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 (AMRAAM), которые будут использоваться с реактивными самолетами", — отметили в СМИ.

Сравнение AIM-120 (AMRAAM) с российской ракетой Фото: The Telegraph

Ожидается, что благодаря сочетанию AMRAAM с F-16 украинские летчики смогут целиться по удаленным целям. То есть защитники неба смогут поражать цели, которые не будут видеть. Российские пилоты имели такую способность с начала полномасштабной войны.

Напомним, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что страна поставит F-16 в Украину до 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу 22 февраля подтвердил, что ВСУ смогут пересесть на истребители F-16 уже вскоре. Он назвал усиление ВВС "фундаментальной задачей".