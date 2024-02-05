Наев анонсировал появление в Украине самолетов F-16 с ракетами на 300-500 км

По словам генерал-лейтенанта, новые вооружения позволят Силам обороны добиться еще больших успехов на поле боя и освободить территорию страны от оккупантов.

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Украина получит от западных союзников еще более дальнобойное оружие по сравнению с имеющимся. Ожидается, что истребители F-16 поставят с ракетами дальностью 300-500 километров. Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает "РБК-Украина".

"В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты дальностью поражения целей 300-500 километров", — заявил он.

По словам Наева, новые вооружения позволят ВСУ добиться еще больших успехов на поле боя и освободить территорию страны от оккупантов.

Наев напомнил, что с появлением летом 2022 года на вооружении Сил обороны РСЗО М142 HIMARS, а позже М270, российские войска понесли более ощутимые потери по части логистического обеспечения передовых подразделений. В итоге полевые составы и пункты управления переместили на расстояние больше 100 км от линии фронта.

"Это привело к увеличению логистического "плеча" подвоза боеприпасов и материальных средств, усложнению управления войсками", — отметил Наев.

Он также добавил, что ВС РФ, таким образом, утратили былые наступательные возможности и перешли к вынужденной обороне. Затем последовал и "жест доброй воли" на правом берегу Днепра и бегство из Херсона.

Появление в апреле прошлого года ЗPК Patriot усилило противоракетный щит Украины: аэродинамические цели стали уничтожаться на расстоянии до 150 км.

Напомним, что Украина не получила истребители F/A-18 Hornet от Австралии. По данным Australian Financial Review, надежные шасси F/A-18 Hornet подходили для разрушенных войной взлетно-посадочных полос Украины, поскольку изначально их разрабатывали для авианосцев. Для взлета и посадки можно было бы использовать автодороги.

Также сообщалось, что 30 января ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-34 в Луганской области.