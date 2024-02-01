Украина не получила истребители F/A-18 Hornet от Австралии: почему это произошло и кто виноват

По данным австралийских журналистов, разработанные для авианосцев крепкие шасси F/A-18 Hornet подходили для разрушенных войной взлетно-посадочных полос Украины. Они могли садиться и взлетать на коротком расстоянии, что позволяло использовать автострады.

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Министерство обороны Австралии объявило о том, что Украина не получит 41 списанный истребитель F/A-18 Hornet из-за возникшего недопонимания между двумя странами. Об это пишет Australian Financial Review.

Представитель Военно-воздушных сил Украины высказал австралийцам явное нежелание принять эти самолеты, назвав их "летающим хламом". Этот отказ, согласно экспертам, стал результатом взаимного недопонимания между странами после вторжения России, несмотря на утверждения премьер-министра Энтони Албаниза о поддержке Австралией Украины в военном плане.

Статья также отмечает, что Австралия предоставляет Украине бывшие в употреблении транспортные средства, но не удовлетворяет запросы на военное оборудование. Кроме того, отказ от восстановления посольства в Киеве снижает прямые контакты между странами.

"Вместо этого представители австралийского оборонного ведомства, похоже, неохотно отдают бывшие в употреблении транспортные средства, (например, бронированный джип Hawkei), и не удовлетворяют украинские запросы на оборудование, которое уже не нужно австралийской армии (в том числе транспортные вертолеты MRH-90 Tai). Правда, они уже были в разобранном состоянии, когда Украина обратилась с просьбой относительно их передачи. Также, в отличие от многих других сторонников Украины, Австралия отказалась возобновить работу своего посольства в Киеве, что привело к уменьшению прямых контактов между странами", – говорится в материале.

Эксперты отмечают, что Украина также не справилась с австралийской бюрократией и неудачно ориентировалась в требованиях. В результате обе стороны столкнулись с трудностями в переговорном процессе, что привело к нарастанию напряженности в отношениях.

Согласно высказыванию австралийского генерала в отставке Мика Райана, Австралии следовало лучше предусмотреть потребности Украины и поддерживать диалог с украинскими представителями.

С одной стороны, Украина не была заинтересована в получении этих истребителей. Они были слишком старыми и не соответствовали потребностям украинских ВС ВСУ. В то же время, Украина уже начала переговоры о получении более современных истребителей F-16 от США и других стран НАТО.

С другой стороны, Австралия не была готова к тому, чтобы передать Украине такие старые истребители. Австралийское оборонное ведомство опасалось, что они могут быть ненадежны и представлять опасность для украинских пилотов. Кроме того, Австралия не хотела, чтобы Украина использовала эти самолеты для проведения наступательных операций.

В результате этих разногласий отношения между двумя странами стали напряженными. Австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что Австралии нужно лучше предусматривать потребности Украины.

Примечательно, что разработанные для авианосцев крепкие шасси F/A-18 Hornet подходили для разрушенных войной взлетно-посадочных полос Украины. Они могли садиться и взлетать на коротком расстоянии, что позволяло использовать автострады, отмечает издание.

В результате этого решения и высказываний украинских военных, отказавшихся от F/A-18 Hornet, соглашение о передаче этих истребителей было отменено.

Напомним, в декабре прошлого года в США получили новый перечень вооруженной помощи, в которой нуждается Украина во время полномасштабной войны с РФ. Список содержит, в частности, сложные системы противовоздушной обороны, истребители F/А-18 Hornet, беспилотники, вертолеты Apache и Black Hawk.