От систем THAAD до истребителей Hornet: Украина передала США перечень желаемой техники, — СМИ

Исчерпывающий список содержит оружие, которое Украина уже получила, в том числе танки Abrams и 155-миллиметровую артиллерию

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В США получили новый перечень вооруженной помощи, в которой нуждается Украина во время полномасштабной войны с РФ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы, которые получило из собственных источников.

Перечень, предоставленный официальными лицами Министерства обороны Украины во время закрытого заседания в Вашингтоне 6 декабря с участием чиновников и руководителей оборонно-промышленного комплекса, содержит, в частности, сложные системы противовоздушной обороны, истребители F/А-18 Hornet, беспилотники, вертолеты Apache и Black Hawk.

Исчерпывающий список включает оружие, которое Украина уже имеет на складах, в том числе танки Abrams и 155-миллиметровую артиллерию, а также некоторое оружие, такое как F-16, беспилотники и ракеты большой дальности ATACMS, запросы на которые она предоставляла в прошлом.

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Новые позиции в списке оружия для Украины

В перечне оружия для Украины есть несколько новых позиций:

самолеты C-17 Globemaster производства Boeing,

самолеты C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin,

ударные вертолеты Apache компании Boeing,

вертолет Black Hawk, изготовленный подразделением Sikorsky компании Lockheed Martin,

истребители F/А-18 Hornet,

три типа беспилотников General Atomics, включая MQ-9B SkyGuardian,

система противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) производства Lockheed.

Напомним, во время голосования в Сенате США за помощь Украине, предусматривающую предоставление миллиардов долларов в области безопасности, решение было заблокировано, поскольку сенаторы от Республиканской партии настаивают на усилении мер контроля за иммиграцией на границе США с Мексикой.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, именно Соединенные Штаты будут ответственными за поражение Украины, если помощь в Конгрессе провалится. Она сказала, что общегосударственная бюджетная поддержка Украины — это "крайне важно", что является предпосылкой для поддержки помощи Международного валютного фонда Украине.