Від систем THAAD до винищувачів Hornet: Україна передала США перелік бажаної техніки, — ЗМІ
Вичерпний список містить зброю, яку Україна вже отримала, у тому числі танки Abrams і 155-міліметрову артилерію
УСША отримали новий перелік збройної допомоги, якої потребує Україна під час повномасштабної війни з РФ. Про це пише Reuters із посиланням на документи, що отримало з власних джерел.
Перелік, що наданий офіційними особами Міністерства оборони України під час закритого засідання у Вашингтоні 6 грудня за участю урядовців і керівників оборонно-промислового комплексу, містить, зокрема, складні системи протиповітряної оборони, винищувачі F/А-18 Hornet, безпілотники, вертольоти Apache і Black Hawk.
Вичерпний список включає зброю, яку Україна вже має на складах, у тому числі танки Abrams і 155-міліметрову артилерію, а також деяку зброю, таку як F-16, безпілотники та ракети великої дальності ATACMS, запити на які вона надавала в минулому.
Нові позиції в списку зброї для України
У переліку зброї для України є кілька нових позицій:
- літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing,
- літаки C-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin,
- ударні вертольоти Apache компанії Boeing,
- гелікоптер Black Hawk, виготовлений підрозділом Sikorsky компанії Lockheed Martin,
- винищувачі F/А-18 Hornet,
- три типи безпілотників General Atomics, включно зі MQ-9B SkyGuardian,
- система протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) виробництва Lockheed.
Нагадаємо, під час голосування в Сенаті США за допомогу Україні, що передбачала надання мільярдів доларів в галузі безпеки, рішення було заблоковане, оскільки сенатори від Республіканської партії наполягають на посиленні заходів контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.
За словами міністерки фінансів США Джанет Єллен, саме Сполучені Штати будуть відповідальними за поразку України, якщо допомога в Конгресі провалиться. Вона сказала, що загальнодержавна бюджетна підтримка України — це "вкрай важливо", що є передумовою для підтримки допомоги Міжнародного валютного фонду Україні.